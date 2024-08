Jenna Ortega vistió un modelo archivo de Vivienne Westwood en su visita a México con referencias del mundo de Tim Burton

La llegada del elenco de Bettlejuice a México está siendo un evento de locura: la muy esperada secuela del director Tim Burton —quien también pisó tierras mexicanas acompañado de su novia y protagonista Monica Bellucci— por fin tiene fecha de estreno, y no podemos hacer más que contar las horas que faltan para lanzarse al cine. Como cada press tour ha demostrado en el último año, es también una oportunidad infalible para derrochar glamour adecuado a la temática del filme. En este caso, vimos a Jenna Ortega llegando a CDMX con un vestido archivo de Vivienne Westwood que nos robó el aliento.

Así llegó Jenna Ortega a México para presentar Beetlejuice

Enrique Melendez fue el stylist encargado de vestir a Ortega: “gracias al equipo de Vivienne Westwood por este look de archivo de 2009. Fue el comienzo perfecto para la gira de prensa de Jenna Ortega y Beetlejuice aquí en Ciudad de México. Realmente existe en el mundo de Tim Burton, el punk rock y el glam suave”. Es un modelo de la colección Spring 2009 Ready-to-Wear y Melendez escribió que su inspiración de look fue ‘dress me up in stitches’ (‘vísteme con puntadas’), tomando como referencia a varios de los personajes emblemáticos del mundo de Burton, que abarcan a Sally de The Nightmare Before Christmas, Gatúbela de Batman Returns, a Edward Siscorhands y a varios de los personajes secundarios que son creepy y tienen la boca cocida.

El estreno de Beetlejuice en México y en el mundo será el próximo 6 de septiembre del 2024.