Tim Burton y Monica Bellucci se volvieron en nuestra pareja scary freaky favorita de los tiempos modernos. La pareja coincidió en la Ciudad de México para presentar nada menos que uno de los proyectos más esperados por el director: Beetlejuice 2. Acompañados del brillante elenco con Jenna Ortega y Michael Keaton, este equipo saludó a la prensa mexicana y los fans para ir calentando motores de lo que promete ser la película favorita para otoño.

Monica Bellucci y Tim Burton presumen su noviazgo en México

No nos sorprende que la relación entre estos dos talentos de Hollywood sea tema de interés para todos. Ambos se conocieron en los noventa —en aquel entonces, Burton brillaba con una serie de proyectos distintivos y exitosos, como Edward Scissorhands (1990), seguido de la secuela más oscura Batman Returns (1992). La influencia de Burton se extendió a The Nightmare Before Christmas (1993) y continuó explorando temas no convencionales con Ed Wood (1994) y el campy Mars Attacks! (1996), antes de concluir la década con la adaptación gótica Sleepy Hollow (1999). Por su lado, Bellucci comenzaba su carrera actoral con una serie de películas italianas y roles en televisión, como La Riffa (1991) y en Bram Stoker’s Dracula (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, donde tuvo un papel breve pero memorable.

En 2022, Monica Bellucci y Tim Burton se reunieron en el Festival de Cine Lumière en Lyon, lo que generó rumores sobre su relación. A finales de ese año, la pareja fue vista de nuevo en público, y para el 2023 los fotografiaron juntos en Madrid y Bellucci confirmó públicamente su amor por Burton en una entrevista con Elle France. En octubre 2023, hicieron su debut en la alfombra roja en el estreno de Diabolik Chi Sei? en Roma. Cabe destacar que tanto Bellucci como Burton tuvieron relaciones largas previas; ella estuvo casada con el actor Vincent Cassel durante 14 años (ahora tiene una nueva novia 30 años menor que él), mientras que Burton mantuvo una relación de 13 años con la actriz Helena Bonham Carter.

¿Cuándo sale la película de Beetlejuice 2 en México?

El estreno de Beetlejuice en México y en el mundo será el próximo 6 de septiembre del 2024.