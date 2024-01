Vincent Cassel, ex de Monica Bellucci, debuta con nueva novia 30 años menor que él

Lo que inició como rumores es ahora oficial: la modelo de 27 años, Narah Baptista, es novia del actor de 57, Vincent Cassel —el ex esposo de Monica Bellucci. Ambos debutaron como pareja durante la Semana de la Moda Alta Costura en París (que inició el 22 de enero) y ya no esconden este romance con una notoria diferencia de edad.

¿Qué pasó con Tina Kunakey y Vincent Cassel?

Tina Kunakey es la ex esposa de Vincent; ambos caminaron al altar en 2018 —él de 51 y ella de 26— en una íntima boda al sur de Francia. Salieron durante tres años y decidieron afianzar el matrimonio, aunque no quedaron exentos de polémica. “No sabía cuántos años tenía Tina cuando la conocí. Y cuando lo supe, francamente me sorprendí un poco”, habría dicho Cassel en una ocasión.

El ex de Monica Bellucci protagonizó varias primeras planas con este escandaloso matrimonio siendo 30 años mayor que ella, pero el tiempo comprobó que sí forjaron un vínculo especial y hasta fueron padres de una niña llamada Amazonie. Sin embargo, las cosas cambiaron y ambos partieron por distintos rumbos, aunque se desconocen las causas de su separación.

¿Quién es la nueva novia de Vincent Cassel?

De acuerdo con Voici, Narah Baptiste nació en 1996 en Brasil, pero cuando cumplió 18 años toda la familia se mudó a Australia. Es modelo y forma parte de la agencia Elite en Estados Unidos, y participó como Miss Universo Australia 2020 (aunque no obtuvo la corona).

Presuntamente Narah conoció a Vincent en Río de Janeiro; lo cierto es que hicieron oficial su relación en noviembre 2023 cuando ella lo felicitó por su cumpleaños. Desde entonces han sido fotografiados por los paparazzi en numerosas ocasiones, aunque ninguno de los dos ha dado comentarios sobre este romance. Una fuente reveló al Daily Mail que Tina Kunakey estaba “desconsolada” tras el divorcio, y recordaron que en abril 2023 el actor francés eliminó todas las imágenes que tenía de ella en medio de las especulaciones de que la pareja se había separado después de cinco años de matrimonio.

Narah Baptista y Vincent Cassel asisten al desfile de moda masculina Otoño/Invierno 2024-2025 de AMI - Alexandre Mattiussi como parte de la Semana de la Moda de París el 18 de enero de 2024 en París, Francia. (Foto de Francois Durand/Getty Images). getty

¿Qué paso entre Mónica Bellucci y Vincent Cassel?

Vincent y Monica eran una de las parejas más famosas de la época; se conocieron en la película L’Appartement y después de dos hijas (Deva y Léonie) y 18 años juntos, se separaron. Fue a finales del 2022 que Monica dio de qué hablar por iniciar un romance con el director Tim Burton, mientras Vincent rehacía su vida en matrimonio con Tina Kunakey.