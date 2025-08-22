1

Bottega Veneta da un paso decisivo en su historia con el lanzamiento de su primera colección de fragancias, inspirada en la ciudad de Venecia y en su emblemático tejido Intrecciato. La propuesta incluye cinco perfumes —Colpo di Sole, Come with Me, Acqua Sale, Déjà Minuit y Alchemie— que entrelazan ingredientes de distintas regiones del mundo en un homenaje al legado cultural de la ciudad.

Cada frasco, concebido como un objeto artístico, rinde tributo al vidrio soplado de Murano y a las formas fluidas del agua veneciana. Únicos e irrepetibles, se distinguen por burbujas de aire intencionales y una base de mármol verde. El tapón de madera, coronado por un anillo metálico grabado, evoca la arquitectura veneciana. Además, la colección apuesta por la sostenibilidad con envases recargables y libres de plástico.