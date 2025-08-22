Bottega Veneta llega a México con su universo olfativo
Bottega Veneta da un paso decisivo en su historia con el lanzamiento de su primera colección de fragancias, inspirada en la ciudad de Venecia y en su emblemático tejido Intrecciato. La propuesta incluye cinco perfumes —Colpo di Sole, Come with Me, Acqua Sale, Déjà Minuit y Alchemie— que entrelazan ingredientes de distintas regiones del mundo en un homenaje al legado cultural de la ciudad.
Cada frasco, concebido como un objeto artístico, rinde tributo al vidrio soplado de Murano y a las formas fluidas del agua veneciana. Únicos e irrepetibles, se distinguen por burbujas de aire intencionales y una base de mármol verde. El tapón de madera, coronado por un anillo metálico grabado, evoca la arquitectura veneciana. Además, la colección apuesta por la sostenibilidad con envases recargables y libres de plástico.
Alice Diop firma el nuevo episodio de Miu Miu Women’s Tales
Miu Miu anunció que la cineasta francesa Alice Diop es la directora de Fragments for Venus, el 30º capítulo de la serie Women’s Tales, que tendrá su estreno mundial el 30 de agosto en el Festival de Cine de Venecia. Diop es reconocida por documentales como La Permanence y Vers la tendresse, en los que explora las realidades de comunidades marginadas.
Su debut de ficción, Saint Omer (2022), recibió importantes premios y fue descrito por Céline Sciamma como un poema cinematográfico. Con Fragments for Venus, la directora afirma presentar su obra más simple y más radical, en consonancia con la esencia de Women’s Tales, una plataforma que desde hace 15 años impulsa la creatividad femenina y se ha consolidado como un referente internacional de cine dirigido por mujeres.
Timothée Chalamet encarna la fuerza de BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF
Chanel revela BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF, la interpretación más intensa y sofisticada de su icónica fragancia masculina, creada por Olivier Polge, perfumista de la maison. La composición se distingue por su carácter ambarado y amaderado, con un sándalo de Nueva Caledonia obtenido de manera ética y sostenible, enriquecido con notas de ládano que aportan misterio y profundidad. El diseño del frasco, de líneas puras y cuadradas, juega entre la sombra y la luz en un azul que evoca lo infinito.
Para la campaña, Timothée Chalamet personifica la esencia de un hombre audaz y magnético, en constante movimiento. Con este lanzamiento, Chanel reafirma su savoir-faire perfumero y lleva a Bleu de Chanel hacia una nueva dimensión de intensidad y modernidad.
Christian Louboutin apuesta por el arte y la experimentación en Otoño/Invierno 2025
La colección Mujer Otoño/Invierno 2025 de Christian Louboutin se distingue por su espíritu innovador y la colaboración con el artista y surfista Otis Carey, quien imprime un estilo gráfico inspirado en el océano en la línea Miss Z. Mules, stilettos y botas se presentan con estampados sobre lona impermeable, mientras modelos como Gaagal Sphere y Gaagal Strass se enriquecen con cristales aplicados a mano.
La propuesta también reinventa clásicos de la maison: la bota Miss Botta, la línea Cassia con nuevas texturas y el regreso de la sensual Kate Max Laces. Nuevas creaciones como Bubble, con tacones de plexiglás y PVC, y Viva Condora, de estética gráfica, aportan frescura y modernidad. El estilo robusto llega con la línea College y los mocasines Penny Donna en acabados efecto cocodrilo. Los bolsos, entre ellos el versátil Makimay Chain Pouch y diseños exclusivos de Carey, completan la colección con un enfoque artesanal y contemporáneo.
Cate Blanchett se une a UNIQLO como embajadora global
UNIQLO anunció la incorporación de la actriz Cate Blanchett como su nueva Embajadora Global de Marca. Con esta colaboración, la firma japonesa refuerza la promoción de su filosofía LifeWear, basada en la búsqueda constante de excelencia, innovación y responsabilidad social.
El nombramiento de Blanchett subraya la intención de la marca de asociar sus valores con personalidades influyentes del ámbito cultural y artístico. A través de esta alianza, UNIQLO busca proyectar su compromiso con la calidad y con un enfoque positivo hacia la sociedad, consolidando su presencia en el mercado internacional.