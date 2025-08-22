Suscríbete
Especiales

THE NEWS
Las cosas que amamos

Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder…

August 21, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
LOUBOUTIN_FALL25_AD CAMPAIGN_08_1080x1350.jpg

THE NEWS
Las cosas que amamos

Cortesía

1

Bottega Veneta llega a México con su universo olfativo

Bottega Veneta da un paso decisivo en su historia con el lanzamiento de su primera colección de fragancias, inspirada en la ciudad de Venecia y en su emblemático tejido Intrecciato. La propuesta incluye cinco perfumes —Colpo di Sole, Come with Me, Acqua Sale, Déjà Minuit y Alchemie— que entrelazan ingredientes de distintas regiones del mundo en un homenaje al legado cultural de la ciudad.

Cada frasco, concebido como un objeto artístico, rinde tributo al vidrio soplado de Murano y a las formas fluidas del agua veneciana. Únicos e irrepetibles, se distinguen por burbujas de aire intencionales y una base de mármol verde. El tapón de madera, coronado por un anillo metálico grabado, evoca la arquitectura veneciana. Además, la colección apuesta por la sostenibilidad con envases recargables y libres de plástico.

BV_Fragrances_Adv_sRGB_16x9_imageonly_A02.jpg

Bottega Veneta llega a México con su universo olfativo

Cortesía

2

Alice Diop firma el nuevo episodio de Miu Miu Women’s Tales

Miu Miu anunció que la cineasta francesa Alice Diop es la directora de Fragments for Venus, el 30º capítulo de la serie Women’s Tales, que tendrá su estreno mundial el 30 de agosto en el Festival de Cine de Venecia. Diop es reconocida por documentales como La Permanence y Vers la tendresse, en los que explora las realidades de comunidades marginadas.

Su debut de ficción, Saint Omer (2022), recibió importantes premios y fue descrito por Céline Sciamma como un poema cinematográfico. Con Fragments for Venus, la directora afirma presentar su obra más simple y más radical, en consonancia con la esencia de Women’s Tales, una plataforma que desde hace 15 años impulsa la creatividad femenina y se ha consolidado como un referente internacional de cine dirigido por mujeres.

Alice Diop_Portrait_Ph. Brigitte Lacombe (2).jpg

Alice Diop firma el nuevo episodio de Miu Miu Women’s Tales

Cortesía

3

Timothée Chalamet encarna la fuerza de BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF

Chanel revela BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF, la interpretación más intensa y sofisticada de su icónica fragancia masculina, creada por Olivier Polge, perfumista de la maison. La composición se distingue por su carácter ambarado y amaderado, con un sándalo de Nueva Caledonia obtenido de manera ética y sostenible, enriquecido con notas de ládano que aportan misterio y profundidad. El diseño del frasco, de líneas puras y cuadradas, juega entre la sombra y la luz en un azul que evoca lo infinito.

Para la campaña, Timothée Chalamet personifica la esencia de un hombre audaz y magnético, en constante movimiento. Con este lanzamiento, Chanel reafirma su savoir-faire perfumero y lleva a Bleu de Chanel hacia una nueva dimensión de intensidad y modernidad.

4

Christian Louboutin apuesta por el arte y la experimentación en Otoño/Invierno 2025

La colección Mujer Otoño/Invierno 2025 de Christian Louboutin se distingue por su espíritu innovador y la colaboración con el artista y surfista Otis Carey, quien imprime un estilo gráfico inspirado en el océano en la línea Miss Z. Mules, stilettos y botas se presentan con estampados sobre lona impermeable, mientras modelos como Gaagal Sphere y Gaagal Strass se enriquecen con cristales aplicados a mano.

La propuesta también reinventa clásicos de la maison: la bota Miss Botta, la línea Cassia con nuevas texturas y el regreso de la sensual Kate Max Laces. Nuevas creaciones como Bubble, con tacones de plexiglás y PVC, y Viva Condora, de estética gráfica, aportan frescura y modernidad. El estilo robusto llega con la línea College y los mocasines Penny Donna en acabados efecto cocodrilo. Los bolsos, entre ellos el versátil Makimay Chain Pouch y diseños exclusivos de Carey, completan la colección con un enfoque artesanal y contemporáneo.

LOUBOUTIN_FALL25_AD CAMPAIGN_10_1080x1350.jpg

Christian Louboutin apuesta por el arte y la experimentación en Otoño/Invierno 2025

Cortesía

5

Cate Blanchett se une a UNIQLO como embajadora global

UNIQLO anunció la incorporación de la actriz Cate Blanchett como su nueva Embajadora Global de Marca. Con esta colaboración, la firma japonesa refuerza la promoción de su filosofía LifeWear, basada en la búsqueda constante de excelencia, innovación y responsabilidad social.

El nombramiento de Blanchett subraya la intención de la marca de asociar sus valores con personalidades influyentes del ámbito cultural y artístico. A través de esta alianza, UNIQLO busca proyectar su compromiso con la calidad y con un enfoque positivo hacia la sociedad, consolidando su presencia en el mercado internacional.

noticias
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
01.png
Especiales
Dua Lipa Lover Girl
August 19, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
Imagen de WhatsApp 2025-08-15 a las 10.50.15_50dad554.jpg
Especiales
Un verano en libertad
August 15, 2025
 · 
María José Guzmán
Miss Z-Pumps-Patet calf leather-Vintage Rose-F.jpg
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
August 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
2024_BVLGARI_EYEWEAR_2025__SHOT_07_2899_v5-CMYK.jpg
Especiales
THE NEWS
Las cosas que amamos
August 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
huawei-pura-80-pro-redefiniendo-el-lujo-en-la-lente-del-arte-contemporaneo-funciones-caracteristicas.png
Especiales
HUAWEI Pura 80 Pro: Redefiniendo el lujo en la lente del arte contemporáneo
August 06, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
SaveInsta.to_497891364_18510847789041243_900116840953333938_n.jpg
Especiales
Insider Interview: Mar adentro
Vciky Reynodls, chief gemologist de Tifany & Co., nos habla sobre las increíbles piezas de Blue Book 2025 de la colección Sea of Wonder

Sea of Wonder se inspira en las obras maestras marinas de Jean Schlumberger.
August 01, 2025
 · 
María José Guzmán
SaveInsta.to_525968020_18617686288019724_3665544946248134372_n.jpg
Especiales
THE NEWS:
Las cosas que amamos
Las noticias más relevantes del mundo de la moda que no te puedes perder...
July 31, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
01 (1).jpg
Especiales
Vanessa Kirby: Simplemente fantástica
En una íntima charla, la actriz nos habla sobre interpretar a Sue Storm en el gran estreno del verano: Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos; así como de los papeles que la han marcado, su nuevo rol como futura mamá, sus súper heroínas de la vida real, retos, miedos y lugares felices
July 25, 2025
 · 
María José Guzmán