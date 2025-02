Bella Hadid se reafirma como la cowgirl del momento con unas botas vaqueras

Aunque lleva un tiempo alejada del modelaje y se ha dedicado de lleno a la vida campestre entre el amor por su vaquero, Adán Bañuelos y sus caballos, Bella Hadid sigue imponiendo tendencia aún lejos de la pasarela muy al estilo western, y lo vuelve a hacer con botas altas de vaquera, el cual parece su look definitivo.

Adán y Bella se enamoraron en octubre de 2023 pues los une su amor por los caballos y toda la estética cowboy que hay alrededor de ellos, que, incluso cautivó a Beyoncé quien recientemente levantó el Grammy por este espectacular concepto.

No es la primera vez que vemos a Bella Hadid en este mood, de hecho, todo parece indicar que el western style es ya la estética definitiva de la modelo, quien ha preferido deshacerse de los incómodos y poco audaces tacones de aguja por las botas altas de piel y herrajes.

getty images

En esta ocasión, como ya lo hizo en algunas otras, también ha elegido llevar mini shorts y playera oversize que dan la ilusión óptica de que no lleva nada debajo, lo cual pone el foco inmediatamente sobre las botas altas vaqueras, que a nuestro parecer, estilizan de forma magistral sus piernas y muslos, aunque probablemente este no sea el look ideal para montar a caballo.

Durante su paseo por las calles de Los Ángeles, California, donde se le vio sola, sin la acostumbrada presencia de su vaquero, Bella Hadid llevó un hair look rebelde y cero estilizado, lo cual la hace ver natural y original pues la verdadera esencia de su look se compone de elementos que parecieran casuales, pero están perfectamente balanceados.

Bella Hadid durante su última aparición en las calles de Los Ángeles Balenciaga

Si no nos crees, pon atención a la Balenciaga Le City, un bolso mediano nunca antes visto en gamuza usada color camello y herrajes de latón: todo qué ver con las botas altas de piel y el cabello desenfadado que adoramos en Bella Hadid.