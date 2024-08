Kevin Germanier usó 20 mil cuentas para el traje dorado de los Juegos Olímpicos 2024

Bajo el nombre de ‘Records’, la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024 tuvo lugar este 11 de agosto, contando con más de ochenta mil espectadores y cientos de bailarines circences que pusieron a prueba su talento en esta magno evento. Pero fue el misterioso hombre en un traje dorado bajando del cielo lo que cautivó al público por varios minutos: se trataba de Arthur Cadre haciendo este performance usando un custom look por Kevin Germanier. Elaborado con más de veinte mil cuentas y envuelto en tonos de dorado, esto es todo lo que debes saber sobre el famoso traje (que además posee un giro sustentable). Lee: Yseult cerró los Juegos Olímpicos 2024 en un custom Dior cantando My Way.

Todos sobre el traje dorado de la clausura de los Olímpicos 2024

El ‘Golden Voyager’, interpretado por Arthur Cadre y diseñado por Kevin Germanier, está inspirado en el Disco de Oro de las Voyager de la NASA de 1977. Este disco es un mensaje en una especie de botella cósmica, un intento de la humanidad por comunicarse con posibles formas de vida inteligente extraterrestre —incluyeron grabaciones de sonidos naturales como el viento, el trueno, el canto de las ballenas, y sonidos de la vida humana, como risas, llantos y una variedad de idiomas—. Se añadieron en las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas por la NASA en 1977 con la misión de explorar los límites de nuestro sistema solar.

Cabe resaltar que fue un look totalmente reciclado, algo que caracteriza al diseño de Germanier. Este diseñador que creció en Suiza posee un título en Moda Femenina de la prestigiosa Central Saint Martins College of Art and Design en el Reino Unido; antes de lanzar su marca homónima, adquirió valiosa experiencia trabajando como diseñador junior en Louis Vuitton, en París. Germanier, debutó en la Semana de la Moda de París en 2018 y desde entonces lo llaman el ‘Maestro del Upcycling’ por su habilidad excepcional para transformar materiales desechados en piezas de alta moda.

Y por si el traje dorado te sorprendió lo suficiente, checa este dato: el momento del pianista suspendido, un acto del músico y compositor Alain Roche, llevó un traje con 200 cintas de VHS recicladas, obtenidas por las madres del diseñador en Suiza (incluyendo películas de su infancia).