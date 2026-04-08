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Musgo marino, el suplemento alimenticio para un cuerpo en equilibrio

Desde digestión hasta energía, este ingrediente marino suma nutrientes clave, pero también exige cuidado en su consumo para evitar efectos no deseados

Abril 08, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Woman holding tablet and water

Musgo marino, el suplemento alimenticio para un cuerpo en equilibrio

Getty images

No todo lo que se vuelve popular en wellness tiene un sustento claro, pero el musgo marino sí parte de algo concreto: su densidad nutricional. Esta alga roja —conocida como Chondrus crispus— concentra minerales esenciales que el cuerpo utiliza en funciones básicas, lo que explica por qué se ha asociado con ciertos beneficios cuando hay desequilibrios específicos.

Uno de los malestares donde más se menciona es la fatiga constante. El musgo marino contiene hierro, magnesio y vitaminas del grupo B en pequeñas cantidades, lo que puede contribuir a mejorar los niveles de energía si el cansancio está relacionado con deficiencias leves. No es un estimulante inmediato, pero sí puede apoyar de forma gradual.

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En temas de digestión irregular, su contenido de fibra soluble actúa como un regulador suave. Puede ayudar tanto en casos de estreñimiento como en procesos digestivos lentos, ya que favorece el tránsito intestinal sin ser agresivo. Además, su textura gelatinosa, cuando se consume en forma de gel, tiene un efecto ligeramente protector sobre la mucosa digestiva.

Otro punto frecuente es el desequilibrio en la función tiroidea leve, debido a su alto contenido de yodo. Este mineral es esencial para la producción de hormonas tiroideas, pero aquí es donde el beneficio se vuelve delicado: puede ayudar si hay déficit, pero también generar efectos adversos si se consume en exceso o si ya existe un trastorno diagnosticado.

En la piel, se ha relacionado con mejoras en casos de resequedad o irritación leve, tanto por consumo como por aplicación tópica. No actúa como tratamiento dermatológico, pero su perfil mineral puede contribuir a mantener la hidratación desde dentro.

¿Cómo tomar el musgo marino?

La forma más común es en gel. Se obtiene al hidratar el alga seca y licuarla hasta crear una textura espesa. Este gel se puede añadir a smoothies, bebidas o incluso tomarse solo en pequeñas cantidades —generalmente una o dos cucharadas al día. También existe en cápsulas o polvo, aunque el gel permite un mejor control de la cantidad.

Aquí es donde conviene poner atención. El musgo marino es rico en yodo, y un consumo elevado puede alterar la función tiroidea en lugar de ayudarla. También puede provocar molestias digestivas si se introduce de golpe o en exceso. Personas con condiciones tiroideas, mujeres embarazadas o quienes toman medicamentos hormonales deberían consultar con un especialista antes de incorporarlo de forma regular.

Más que un ingrediente milagro, el musgo marino funciona como un complemento puntual. Puede sumar en ciertos contextos, pero su efecto depende de cómo se use, en qué cantidad y, sobre todo, de si realmente responde a una necesidad del cuerpo.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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