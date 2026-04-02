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Christina Koch y la deuda histórica del espacio

Más de 50 años separan el primer alunizaje de la participación femenina en una misión lunar. El caso de Christina Koch revela cómo ha evolucionado —y qué falta— en la carrera espacial

Abril 02, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Artemis II Astronauts Arrive At Kennedy Space Center Ahead Of Launch

Christina Koch y la deuda histórica del espacio

Joe Raedle/Getty Images

La historia de la exploración lunar tiene un vacío difícil de ignorar. En 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Entre ese momento y el cierre del programa Apolo en 1972, seis misiones lograron alunizar con éxito (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 y 17), todas tripuladas exclusivamente por hombres. Desde entonces, ninguna mujer ha viajado a la órbita lunar, mucho menos ha pisado su superficie.

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Ese patrón comienza a cambiar con Christina Hammock Koch, ingeniera eléctrica y astronauta de la NASA, seleccionada como parte de la misión Artemis II. Programada para sobrevolar la Luna —sin alunizaje—, esta misión marcará la primera vez que una mujer forme parte de una tripulación que abandone la órbita terrestre rumbo al satélite natural. No es un gesto simbólico menor: es una corrección tardía en una narrativa históricamente excluyente.

Christina Hammock Koch no llega ahí por cuota ni por narrativa aspiracional. Su trayectoria es técnica, sólida y comprobable. Antes de ingresar a la NASA en 2013, trabajó en condiciones extremas como ingeniera en estaciones científicas de la Antártida y Groenlandia, donde desarrolló sistemas eléctricos en entornos de alta exigencia. Su perfil combina ingeniería, resistencia física y experiencia operativa en aislamiento, tres variables críticas para vuelos espaciales de larga duración.

En 2019, Christina Hammock Koch estableció un récord al completar la misión espacial más larga realizada por una mujer, con 328 días consecutivos a bordo de la Estación Espacial Internacional. Durante ese tiempo, participó en múltiples caminatas espaciales, incluyendo la primera caminata exclusivamente femenina junto a la astronauta Jessica Meir. Ese momento fue ampliamente cubierto, pero también evidenció algo más profundo: no era que las mujeres no estuvieran preparadas antes, sino que no habíamos sido incluidas.

La misión Artemis II, liderada por la NASA, no contempla aterrizaje, pero funciona como paso previo para Artemis III, que sí planea llevar a la primera mujer a la superficie lunar. Aun así, el hecho de que este hito ocurra más de cinco décadas después del primer alunizaje habla de una brecha estructural, no de una coincidencia histórica.

La exploración espacial ha sido presentada durante años como el pináculo del progreso humano, pero ese progreso no ha sido equitativo. La incorporación de Christina Hammock Koch no reescribe el pasado, pero sí obliga a replantear quiénes han sido parte del relato y quiénes quedaron fuera. Su presencia en Artemis II no es una excepción celebratoria: es una señal de ajuste en una industria que, incluso en sus logros más ambiciosos, ha tenido que ponerse al día en términos de representación.

El viaje de Christina Hammock Koch a la Luna no será el primero en términos históricos. Pero sí será el primero que, por fin, refleje una versión más completa de quién puede llegar hasta ahí.

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Eurídice Aiymet Garavito García
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