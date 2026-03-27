Suscríbete
Síguenos en:
Celebridades

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen juntos en Los Ángeles

Un ajuste preciso en su imagen redefine la presencia de Taylor Swift en su más reciente aparición pública junto a Travis Kelce

Marzo 26, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
2026 iHeartRadio Music Awards - Show

Taylor Swift y Travis Kelce reaparecen juntos en Los Ángeles

Christopher Polk/Billboard via Getty Images

Taylor Swift y Travis Kelce volvieron a aparecer juntos en los iHeartRadio Music Awards 2026 en Los Ángeles, en una salida donde el foco no está en el gesto público, sino en cómo la pareja está afinando su imagen desde que anunciaron su compromiso.

Hay cambios, pero no están planteados para notarse a simple vista. El cabello se mueve hacia un rubio más cálido, menos frío que en otras apariciones recientes. El fleco también se muestra diferente con mayor densidad, encuadrando el rostro de forma más directa y reduciendo ese acabado excesivamente pulido que había dominado antes sobre el rostro de Taylor Swift.

También te interesa...
SaveInsta.to_539533158_18590984977054956_7093941098066659814_n.jpg
Celebridades
Todos los huevos de Pascua en la publicación de compromiso de Taylor Swift
Agosto 26, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
¿Sabes cuánto dinero gana Taylor Swift al día?
Celebridades
¿Sabes cuánto dinero gana Taylor Swift al día?
Noviembre 14, 2016
 · 
Harper’s Bazaar

Sin duda, lo que más llama la atención es la ausencia de un detalle al que ya nos tenía acostumbradas la rubia: su icónico labial rojo no apareció. En cambio, el maquillaje de intensidad baja se concentra en la mirada y el resto se mantiene discreto. El resultado no busca contraste, sino continuidad con el resto de su look.

El vestido de Wiederhoeft introduce estructura sin saturar. La corsetería y los bordados generan forma, pero el color —suave y ligeramente empolvado— evita que la pieza se vuelva dominante. Funciona dentro del conjunto, no por encima de él. Los zapatos de Jimmy Choo siguen esa misma línea, pues estilizan sin convertirse en punto focal.

La joyería de Spinelli Kilcollin se integra desde la textura en el look completo de Taylor Swift ya que no hay piezas que interrumpan el equilibrio, todo está medido para mantenerse dentro de la misma escala visual.

Taylor Swift.jpg

Taylor Swift en los iHeartRadio Music Awards 2026

Getty images

A su lado, Travis Kelce opta por un look en tonos oscuros, con una construcción limpia y elegante. Su presencia acompaña sin desplazar la atención, pues esta noche fue el acompañante perfecto para su prometida —quien recibió 7 galardones durante la ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2026—.

Lo que se ve en esta aparición no es una ruptura ni una nueva etapa declarada. Es un ajuste fino previo a su matrimonio. Taylor Swift reorganiza los elementos que ya forman parte de su imagen —color, proporción y acabado— y los distribuye de otra manera.

Taylor Swift Travis Kelce labial
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Salma Hayek, cada vez más cerca de la realeza europea tras el compromiso de su hijastro.jpg
Celebridades
Salma Hayek, cada vez más cerca de la realeza europea tras el compromiso de su hijastro
Marzo 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El adiós a John F. Kennedy Jr. y su esposa Carolyn Bessette hace 25 veranos
Celebridades
La maldición Kennedy: la trágica historia de la dinastía política más influyente de Estados Unidos
Marzo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
98th Oscars - Press Room
Celebridades
Autumn Durald Arkapaw: la cinefotógrafa que hizo historia en los Oscar 2026
Marzo 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_651189037_18574348153003023_1041308010984765251_n (1).jpg
Celebridades
Gwyneth Paltrow, Georgina Rodríguez y Chiara Ferragni en el desfile de Valentino en Roma
Marzo 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El detalle que confirma el matrimonio entre Zendaya y Tom Holland.jpg
Celebridades
El detalle que confirma el matrimonio entre Zendaya y Tom Holland
Un anillo dorado en la mano izquierda de Zendaya llamó la atención durante su aparición en París y volvió a poner sobre la mesa su relación con Tom Holland
Marzo 10, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Pedro Friedeberg el artista que convirtió el diseño mexicano en objeto de culto.jpg
Celebridades
Pedro Friedeberg: el artista que convirtió el diseño mexicano en objeto de culto
El artista deja un legado donde arte, diseño y coleccionismo se cruzan. Sus piezas transformaron el mobiliario en símbolo de sofisticación cultural
Marzo 05, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Substance" Photocall - The 77th Annual Cannes Film Festival
Celebridades
Pilaf, el pequeño perro que se convirtió en parte esencial de la imagen de Demi Moore
No es solo la mascota de Demi Moore…
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
GQ Men Of The Year Awards 2019 - Red Carpet Arrivals
Celebridades
Victoria y David Beckham envían un tierno mensaje de amor a Brooklyn en su cumpleaños
El cumpleaños de Brooklyn Beckham reaviva la atención sobre la relación con su familiamientras Victoria y David enviaron un mensaje de amor
Marzo 04, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García