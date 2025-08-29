El anillo de compromiso de Taylor Swifft no es el más caro del siglo XXI

Por: Dinero.mx

La noticia del compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift, revelado a través de Instagram, desató una ola de curiosidad por los anillos de compromiso más caros del nuevo milenio. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs diseñó junto a la joyera Kindred Lubeck un anillo con un diamante old mine sobre una banda de oro. Expertos consultados hablan de un rango de tamaño que va de los 7 a los 20 quilates y de una valoración que puede oscilar entre 250 mil y 5 millones de dólares, dependiendo de la calidad y el origen de la piedra. Esta pieza vintage es espectacular, pero al compararla con las joyas más fastuosas del siglo XXI no alcanza a entrar en el Top 10.

El estudio de Dinero.mx se propuso trazar un ranking basado en los valores más altos pagados por anillos de compromiso desde el año 2000. La lista está encabezada por Mariah Carey, quien en 2016 recibió de James Packer un diamante de 35 quilates engastado en platino y diseñado por Wilfredo Rosado. La pieza costó 10 millones de dólares y, aunque la boda se canceló, la cantante terminó vendiendo la joya años después. En segundo lugar, figura Beyoncé, cuyo esposo JayZ adquirió para ella un diamante esmeralda de 24 quilates por 5 millones; el mercado lo valora hoy en más de 9 millones. Kim Kardashian ocupa la tercera posición con un anillo de 20 quilates diseñado por Lorraine Schwartz y valorado en 8 millones.

Otras figuras destacadas del ranking incluyen a Jennifer Lopez, quien recibió de Ben Affleck un raro diamante verde de 8,5 quilates valorado en más de 5 millones, y a Georgina Rodríguez, prometida de Cristiano Ronaldo, cuyo anillo ovalado de aproximadamente 37 quilates se estima en hasta 5 millones de dólares. También aparecen Paris Hilton, con un canario de 25 quilates (4,7 millones); Vanessa Bryant, quien tras una crisis matrimonial recibió de Kobe Bryant un diamante púrpura de 8 quilates valorado en 4 millones; Jennifer Lopez nuevamente, esta vez con el anillo azul de 8,5 quilates que Marc Anthony le entregó en 2004 (4,1 millones); Serena Williams, que lleva un anillo de 17 quilates valorado en 3 millones; y Anna Kournikova, cuyo diamante rosa de 11 quilates se valora en 2,5 millones de dólares.

Más allá de las cifras, la investigación de Dinero.mx destaca cómo estas joyas reflejan tendencias y simbolismos. Las piedras de colores se han vuelto una declaración de individualidad: el diamante verde de Jennifer Lopez simboliza suerte y renovación, mientras que el diamante azul de Marc Anthony sugiere elegancia y profundidad emocional. Los cortes vintage, como el old mine de la pieza de Taylor Swift, conectan con la nostalgia y la artesanía del siglo XIX. Por otro lado, los diamantes esmeralda o cushion de Beyoncé y Kim Kardashian representan la preferencia por piedras más limpias y contemporáneas, que maximizan el brillo y la presencia en cámara. La magnitud de estas gemas —entre 8 y 35 quilates— habla de un mercado donde la extravagancia se utiliza como herramienta de diferenciación y estatus.

El fenómeno de los anillos millonarios también revela cómo las celebridades y magnates del deporte buscan perpetuar su legado a través de símbolos tangibles. Los costos incluyen no solo el diamante central sino los acompañantes: bandas de oro o platino, pavé de diamantes en los costados y piedras secundarias en forma de medialunas. Cada elemento suma valor y carga emocional. Para el equipo de Dinero.mx, la fascinación pública reside tanto en el romanticismo como en el espectáculo: estos anillos son piezas de arte portátiles que generan titulares y conversación en redes sociales. La mezcla de amor, lujo y exhibición explica por qué cada compromiso es analizado con lupa por la prensa y los fanáticos.

A continuación se presenta el ranking completo de los anillos de compromiso más caros del siglo XXI, ordenado por valor aproximado en dólares y con información sobre quién regaló la joya, quién la recibió, el año del compromiso y la estimación de quilates.