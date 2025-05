El icónico look de Diana de Gales en Cannes 1987 que hoy cumpliría el estricto dress code del festival

Si Diana de Gales asistiera a esta edición 78 del Festival de Cine de Cannes con el look que lució en 1987, seguramente sería de los outfits más reconocidos por cumplir con el dress code: no desnudos, no transparencias y no enormes colas que dificulten el acceso al Palais des Festivals et des Congrès.

Aquella inolvidable noche, Diana de Gales dio una cátedra de elegancia atemporal que incluso, 38 años después, sigue siendo uno de los looks más espectaculares de la princesa.

El look de la princesa Diana en el Festival de Cine de Cannes de 1987 es uno de los más icónicos de su legado de estilo. Aquel año, asistió al evento acompañada del príncipe Carlos, y su presencia deslumbró tanto a la prensa como al público por su elegancia y sofisticación.

Diana de Gales en el Festival de Cine de Cannes

Como ya era tradición de la princesa Diana, aquella tarde lució un impresionante vestido azul claro, de gasa plisada y de estilo griego firmado por Catherine Walker, una de sus diseñadoras de cabecera. El vestido sin tirantes, con una caída etérea fluida que acentuaba su figura y contaba con una cintura drapeada que aportaba delicadeza y movimiento. El tono pastel resaltaba su piel y ojos azules, sin duda, una elección adecuada, discreta y elegante para el evento y el entorno mediterráneo.

Los accesorios que eligió Diana de Gales durante la edición 40 del Festival lograron su cometido tras combinar perfectamente el vestido con un clutch plateado y zapatos de tacón en tono a juego. Como es tradición de la realeza inglesa, no podían faltar los pendientes de diamantes que formaban parte de su vasta colección real que lucían con excelencia gracias al estilo de cabello el típico de Lady Di: corto y voluminoso peinado de forma suave y elegante característico de los años 80.

Diana de Gales lució un vestido firmado por Catherine Walker en el Festival de Cine de Cannes de 1987 Getty images

El maquillaje natural y refinado de Diana de Gales siempre fue parte fundamental de su imagen, con un especial foco en los ojos y labios suaves, siguiendo su estilo habitual de belleza atemporal.

Este look ha sido recordado como una de sus apariciones más sofisticadas fuera del Reino Unido, y consolidó su estatus como un verdadero ícono de la moda internacional: la poderosa imagen de Diana de Gales bajando las escaleras del Palais des Festivals en Cannes, con el vestido ondeando ligeramente al viento, es una de las más reproducidas en la historia del festival.