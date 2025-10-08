Las bolsas más deseadas por las insiders durante la Semana de la Moda de París 2025

La Semana de la Moda de París 2025 no solo dictó las tendencias en prendas y siluetas para primavera-verano 2026; también fue un desfile de deseos portátiles, guiño, guiño. En las primeras filas y pasarelas, las insiders de la moda dejaron claro que el bolso sigue siendo el termómetro del lujo contemporáneo, no se trata solo de funcionalidad o estatus, sino de identidad actualizada. Entre las presentaciones más comentadas, cinco piezas concentraron las miradas —y las listas de espera— por su diseño, carga simbólica y versatilidad.

En conjunto, estas cinco piezas resumen el espíritu de París 2025: una temporada en la que el lujo se volvió emocional, táctil y narrativo. Cada bolso cuenta una historia —de poder, nostalgia o ligereza—.

El bolso estructurado de Elie Saab

De piel burdeos con textura de lagarto, este modelo de Elie Saab encarna el poder silencioso. Su forma geométrica, casi arquitectónica, evoca los bolsos de los años 60 pero con una rigidez moderna que lo vuelve eterno. Ideal para jornadas laborales o cenas formales, su diseño transmite autoridad sin necesidad de ostentación. Combina con gabardinas, trajes de lana o vestidos de seda; es el bolso que acompaña a quien domina su agenda sin perder elegancia.

El pouch bordado de Valentino

Valentino reinterpretó la feminidad artesanal con un bolso tipo pouch de lienzo crudo bordado a mano, con flecos y motivos florales que evocan la herencia italiana. Es una pieza nostálgica que dialoga con el presente gracias a su desenfado. Perfecto para tardes de galería, escapadas de fin de semana o citas informales, este diseño rescata el valor de lo hecho a mano y lo vuelve relevante en un mundo dominado por la inmediatez. Un gesto romántico que se siente libre y contemporáneo.

El pouch bordado de Valentino Cortesía

El bolso floral escultural de Chloé

Entre los momentos más comentados del desfile de Chloé estuvo este bolso confeccionado con pétalos superpuestos, casi como una escultura textil. Más que un accesorio, es una extensión del vestido: una flor tridimensional que se lleva al hombro como una declaración de sensibilidad. Ideal para bodas, eventos al aire libre o cenas artísticas, su volumen lo convierte en protagonista sin restar naturalidad. Un objeto de deseo que fusiona artesanía y teatralidad.

El bolso esfera de Chanel

Chanel apostó por la geometría perfecta, una esfera azul profundo adornada con constelaciones doradas y cadena de metal. Su inspiración celestial encaja con la nueva era cósmica de Matthieu Blazy al frente de la maison. Es el bolso perfecto para noches formales, galas o cenas de inspiración futurista. Pequeño pero magnético, convierte cualquier atuendo minimalista en un statement visual. Representa el lujo contenido, ese que se nota antes de que se nombre.

El bolso esfera de Chanel Cortesía

El mini tote de Meryll Rogge

Meryll Rogge demostró que el humor también puede ser lujo. Su mini tote bag, llevada con un ramo de flores fucsias, combinó estética utilitaria con ironía. Con asas cortas y estructura firme, resume la energía contemporánea de la diseñadora belga. Funciona para looks urbanos, almuerzos de trabajo o paseos de domingo. Es un bolso que no pretende ser solemne: es práctico, ingenioso y absolutamente fotografiable.