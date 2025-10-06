Suscríbete
Moda

Los controvertidos cuerpos desnudos de Jean Paul Gaultier, la provocación queer de Duran Lantink

Duran Lantink debutó en Jean Paul Gaultier con una colección provocadora que convierte la desnudez en manifiesto estético y reafirma el legado irreverente de la maison

October 06, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García




En la Semana de la Moda de París, Duran Lantink hizo su debut al frente de Jean Paul Gaultier con una colección que desató conversación, debate y fascinación. En una pasarela convertida en laboratorio industrial, el diseñador neerlandés presentó una propuesta que rinde homenaje al espíritu subversivo de la maison, reinterpretando su irreverencia con una mirada contemporánea y queer.

La pieza más comentada fue un body ceñido al cuerpo que simulaba un torso masculino desnudo, con cada detalle anatómico impreso sobre la tela como si fuera piel real. El efecto —entre lo grotesco y lo hiperrealista— desafía la idea de pudor en la moda y plantea preguntas sobre los límites del cuerpo como superficie estética. Duran Lantink, fiel a su discurso de diversidad y disrupción, convierte la piel en un lienzo y la desnudez en un acto político sobre la pasarela.

Este no es el primer encuentro del diseñador con la provocación corporal. En su colección de 2023, ya había presentado camisetas de látex con torsos desnudos —masculinos y femeninos— invertidos según el sexo del modelo, una estrategia visual que desmantelaba los códigos tradicionales de representación. En esta nueva entrega para Jean Paul Gaultier, esa exploración alcanza su punto más extremo, los cuerpos se convierten en prendas, los géneros se disuelven y la sensualidad se muestra sin filtro, pero con un discurso detrás.



Los controvertidos desnudos de Duran Lantink para Jean Paul Gaultier



La visión de Duran Lantink responde al mandato que el legendario Jean Paul Gaultier mismo expresó al nombrarlo:

Veo en él la energía, la audacia y el espíritu lúdico a través de la moda que yo tenía al principio de mi propia trayectoria
Jean Paul Gaultier

Esa confianza parece haber sido bien depositada. El diseñador logróó traducir el ADN irreverente de la maison en un lenguaje de 2025, donde la provocación no se reduce al escándalo sino que se expande hacia la reflexión sobre identidad, libertad y representación.



Los controvertidos desnudos de Duran Lantink para Jean Paul Gaultier



El resultado es una colección que polariza, pero también renueva. Aunque pareciera una fórmula gastada, la propuesta de Duran Lantink al frente de Jean Paul Gaultier demuestra que en un contexto de correcciones políticas y estéticas donde la moda tiende al exceso digital o al minimalismo comercial, se pueden tener gestos audaces llenos de humor irreverente e incomodidad como herramientas críticas sobre cuerpos desnudos sin dejar de ser sofisticado, en esta propuesta late el mismo espíritu que alguna vez hizo de Jean Paul Gaultier el enfant terrible de la moda: convertir lo tabú en arte y lo incómodo en belleza.

Jean Paul Gaultier Paris Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
