Suscríbete
Moda

Pantalón bombacho, la pieza cómoda y elegante que define el otoño 2025

El pantalón bombacho redefine la elegancia del otoño 2025 con una silueta amplia, fluida y sofisticada que combina comodidad y estilo en perfecta armonía

October 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Two

Pantalón bombacho, la pieza cómoda y elegante que define el otoño 2025

Valentina Frugiuele/Getty Images

El regreso del pantalón bombacho confirma una realidad que se venía anunciando desde las pasarelas de Milán y París, la comodidad no está reñida con la elegancia. Este otoño, la silueta abombada que alguna vez asociamos con el street style más desenfadado encuentra un nuevo significado entre tejidos estructurados, pinzas marcadas y proporciones sofisticadas que transforman por completo su ADN.

También te interesa...
SaveInsta.to_559858687_18718442638060659_8836784395139982804_n.jpg
Belleza
Kim Kardashian sorprende en París con un nuevo corte pixie futurista
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_543620469_18524415805046503_4852449102909453624_n.jpg
Moda
El bolso Sofía: el croissant de lujo que toda it girl quiere en su clóset esta temporada
October 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Lejos de ser una prenda exclusivamente casual, el nuevo pantalón bombacho se presenta en versiones que van desde el lino grueso y la lana fluida hasta el satén o el cuero vegetal. Las firmas más influyentes del momento lo reinterpretan con cintura alta, caída arquitectónica y una amplitud calculada que estiliza más de lo que podría imaginarse. La clave para subirse a esta tendencia está en el equilibrio como apostar por un volumen generoso que parte de la cadera y se estrecha suavemente hacia el tobillo, creando una silueta envolvente y poderosa.

e284370ef6e352b43046aa3ef207e68b.jpg

El secreto del pantalón bombacho reside en el equilibrio de volumen

Pinterest

Su versatilidad es otra de las razones por las que se ha convertido en objeto de deseo. Combinado con un suéter de punto fino y mocasines, logra un aire intelectual; con una camisa de seda y tacones cuadrados, se vuelve una declaración de elegancia moderna. Incluso los estilistas más minimalistas lo integran en total looks monocromáticos, donde el protagonismo recae en la textura y la forma, no en el exceso de accesorios.

El encanto del pantalón bombacho radica en su dualidad. Es cómodo sin perder estructura, vanguardista sin resultar pretencioso, y transmite la actitud relajada que define la moda actual. Si buscas apostar por la autenticidad, esta prenda funciona como un manifiesto de estilo, una pieza que respira movimiento y que, con cada paso, reafirma que la elegancia también puede sentirse ligera, aunque voluminosa.

38c3ff7ea4d0925b3fdc6c020f218f06.jpg

Pantalón bombacho o ballon es la prenda estrella de otoño 2025

Pinterest

El otoño 2025 se perfila como la temporada del confort inteligente, y el pantalón bombacho es su emblema más convincente. Una prenda que invita a caminar con libertad, pero también a vestir con intención.

Tendencias 2025 pantalones moda pantalones
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
SaveInsta.to_559149201_18529873489024488_6457425994529541240_n.jpg
Moda
Anne Hathaway y el poder del gótico urbano en el desfile de Balenciaga en París
October 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Four
Moda
Los pantalones de cuero negro vuelven a estar de moda y son la compra imprescindible del otoño 2025
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560437078_18532473397048189_3916356642078191769_n.jpg
Moda
Charlize Theron, el oxímoron perfecto entre minimalismo y maximalismo en París
October 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Christian Dior: Runway - Paris Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026
Moda
5 claves para entender la nueva propuesta de Jonathan Anderson en Dior
October 03, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_558212789_18532255903061092_6315236836821664431_n.jpg
Moda
Minifalda vaquera: de ícono Y2K con Britney y Paris a revival de estilo con Jenna Ortega
Una prenda que marcó generaciones regresa con un aire renovado y se posiciona como símbolo de estilo en otoño 2025
October 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Four
Moda
Las parisinas más elegantes consagran el borgoña como el color del otoño 2025
El borgoña se impone en París como el color más elegante del otoño 2025: sofisticado, versátil y con un magnetismo que eleva cualquier silueta
October 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Moda
La seducción del movimiento: la maxiabertura como detalle de poder en los vestidos
Esta temporada la maxiabertura en los vestidos pasó de ser un simple corte a un gesto de poder, elegancia y seducción, conquistando pasarelas y alfombras rojas más importantes
October 02, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_550399245_18553540645015825_6412038299943146774_n.jpg
Moda
Chopard reinventa su colección Ice Cube con una cápsula de Alta Joyería esculpida por la luz
La nueva cápsula Ice Cube de Chopard redefine la geometría en Alta Joyería con piezas transformables en oro ético y diamantes, un lujo urbano con sello sostenible
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García