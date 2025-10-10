Suscríbete
Bolsos abiertos, la extraña fórmula que se ha puesto de moda en las pasarelas de París y Milán

Las pasarelas de París y Milán redefinen el lujo con una nueva —y extraña tendencia: los bolsos abiertos, un gesto que convierte la espontaneidad en símbolo de elegancia contemporánea

October 10, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bolsos abiertos, la extraña fórmula que se ha puesto de moda en las pasarelas de París y Milán

Durante las más recientes semanas de la moda alrededor del mundo, algo tan cotidiano como llevar el bolso sin cerrar se transformó en un gesto de estilo. Firmas de alto perfil —desde las italianas que apuestan por el lujo estructurado hasta las francesas que dominan el arte del descuido calculado— presentaron bolsos abiertos como una declaración estética, no de funcionalidad.

Lejos de ser un descuido, esta tendencia responde a una nueva búsqueda de naturalidad dentro de la moda. El bolso abierto rompe con la rigidez de la silueta clásica y revela un contenido cuidadosamente dispuesto, guantes, gafas, un libro o incluso un pañuelo sobresaliendo con estudiada precisión. Es el arte de aparentar espontaneidad, una idea que el street style ya había insinuado y que ahora las pasarelas elevaron al rango de sofisticación.

Bolsos abiertos, la nueva tendencias estética en las semanas de la moda

En París, las casas reinterpretaron este gesto con materiales blandos y estructuras semiabiertas que fluyen con el movimiento. En Milán, la apuesta se inclinó hacia los modelos de gran tamaño y texturas maleables, donde el cierre deja de ser un límite para convertirse en parte del diseño. El resultado es una imagen más relajada y humana que refleja la vida real sin perder la elegancia.

Bolsas abiertas en París y Milán

El bolso abierto se convierte así en símbolo de una feminidad contemporánea que no necesita estar perfectamente contenida para ser poderosa. Es una invitación a habitar el lujo con naturalidad, a dejar que los objetos cotidianos asomen como parte de la narrativa personal. Lo que antes se consideraba una distracción visual, hoy es una forma de libertad estilística.

Fashion Week bolsas de moda Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
