Suscríbete
Moda

Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing

Con una corbata muy peculiar y un traje de aire andrógino, Julia Roberts vuelve a imponer su sello personal por las calles de Londres

October 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In London - October 10, 2025

Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing

Neil Mockford/GC Images

Hay algo magnético en la forma en que Julia Roberts transforma un traje en una extensión de su personalidad. No se trata solo de elegancia o presencia, sino de una energía que equilibra la sofisticación con la naturalidad que siempre la ha distinguido. En su más reciente aparición en Londres, la actriz volvió a demostrar que el power dressing no es una tendencia para ella, sino un lenguaje que ya hizo propio, incluso como parte de su personalidad.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Wellness
Colores que debes evitar en tu look de otoño 2025 si buscas alejar la mala suerte, según el Feng Shui
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pexels-mikhail-nilov-6932260.jpg
Wellness
Guía rápida y realista para dejar de procrastinar
October 13, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Con una blazer negra de corte clásico, camisa blanca abierta y bermudas de sastrería en tono gris, Julia Roberts apostó por un look que mezcla rigor y carisma. Pero el detalle que más capturó la atención fue la corbata, un accesorio que, lejos de endurecer el conjunto, aportó un toque inesperadamente lúdico. Sus detalles florales rompieron la rigidez del negro, introduciendo un guiño de color y feminidad que equilibró toda la composición.

90's

Julia Roberts siempre ha llevado el traje sastre como huella personal

Getty images

El uso de la corbata no es nuevo en el estilo de Julia Roberts. Desde sus apariciones en alfombras rojas hasta sus sesiones editoriales, la actriz ha reivindicado el traje como una pieza que trasciende el género. Este gesto no busca apropiarse del poder masculino, sino reinterpretarlo desde una perspectiva femenina de libertad y autoconfianza. Cada vez que Julia Roberts lleva un traje, reafirma la idea de que la fuerza también puede ser suave, y la autoridad, profundamente personal.

Looks de Julia Roberts blazer

Julia Roberts en traje sastre

Getty images

La legendaria Pretty woman completó el look con medias de red finas, mocasines negros brillantes y un bolso estructurado en tono vino, que añadió contraste sin restar coherencia. Las gafas XL y su melena suelta aportaron ese toque de despreocupación chic que ha convertido su estilo en un referente.

Lo que diferencia a Julia Roberts del resto es su capacidad para vestir un traje sin que parezca un disfraz. En su caso, el power dressing se ha convertido en parte de su sello personal desde los 90’s, una época totalmente diferente desde la que ya gritaba seguridad, inteligencia y elegancia que no necesita permiso. Su manera de llevar una corbata con una sonrisa es, desde entonces, una declaración silenciosa de autenticidad.

Celebrity Sightings In London - October 10, 2025

Julia Roberts deslumbra una vez más con su impecable dominio del power dressing

Neil Mockford/GC Images

Más que seguir códigos, Julia Roberts los reescribe con frescura. Su look es un recordatorio de que el poder no está en las prendas que usamos, sino en la manera en que las habitamos.

Julia Roberts Power dressing Traje
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Marc Jacobs show, Runway, Fall Winter 2017, New York Fashion Week, USA - 16 Feb 2017
Moda
En otoño 2025, vuelven los abrigos con cuello de pelo
October 12, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2024/2025 - Day Three
Moda
Así se llevan los pantalones anchos y fluidos, la prenda más versátil del otoño 2025
October 11, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Seven
Moda
La capa negra se impone como el abrigo más elegante del otoño
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Fashion Photo Session In Paris - April 2021
Moda
5 alternativas sofisticadas si detestas usar tacones
October 10, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
zapatos_parisfw2025_opt.jpg
Moda
Zapatos de punta cuadrada, la silueta que protagonizó las pasarelas de París Fashion Week 2025
Desde los desfiles más comentados de París hasta el street style, los zapatos de punta cuadrada confirman su regreso con una estética poderosa y contemporánea
October 09, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Nine
Moda
Las bolsas más deseadas por las insiders durante la Semana de la Moda de París 2025
Cinco bolsos marcaron el pulso del lujo durante la Semana de la Moda de París 2025: piezas icónicas que resumen el nuevo deseo estético
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Moda
Guía rápida para definir tu estilo personal
Encontrar tu estilo personal no es cuestión de tendencias, sino de autoconocimiento, esto te ayudará a construir una estética auténtica y coherente con tu personalidad
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_562818166_18530796811001850_1970887561800802521_n.jpg
Moda
Las grapas metálicas con las que Glenn Martens selló su propuesta en París Fashion Week 2025
Glenn Martens presentó su primera colección prêt-à-porter para Maison Margiela con una propuesta que desafió la idea tradicional de perfección
October 08, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García