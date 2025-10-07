Bob con microflequillo, el corte más atrevido y preciso de la temporada

Aunque se trata de una apuesta arriesgada, este corte de pelo no busca suavizar los rasgos, sino subrayarlos y es por eso que vuelve a ser tendencia en otoño 2025. El bob con microflequillo es un trazo exacto que combina rigor y audacia por su longitud a la altura del mentón y un flequillo cortado apenas a unos milímetros sobre las cejas, este estilo se ha convertido en la apuesta capilar de las pasarelas en 2025.

Lo vimos en los desfiles de Thom Browne y Prada, el corte se presentó como un manifiesto de control y precisión. Su estructura redondeada y pulida, con mechones que se curvan apenas hacia el rostro, genera un efecto arquitectónico. El flequillo diminuto —también llamado baby fringe— potencia la mirada y aporta un aire futurista que desafía la dulzura asociada al clásico bob. Es un corte pensado para mujeres que entienden el poder de una línea perfecta.

A diferencia del bob tradicional, que apuesta por la fluidez, el bob con microflequillo es una apuesta futurista, geométrica y estructurada. Su impacto radica en la exactitud ya que no hay volumen, no hay capas, solo una forma limpia que juega con la simetría. El resultado puede variar según el peinado —desde un brillo espejo ultraliso hasta una textura satinada con movimiento—, pero su esencia permanece con precisión y carácter.

Bob con microflequillo, el corte de pelo más arriesgado de otoño 2025 Instagram

Este estilo, que evoca a Louise Brooks y los cortes geométricos de Vidal Sassoon, regresa ahora con una lectura contemporánea, menos nostalgia y más identidad.

Este año las pasarelas lo confirman, el rostro se convierte en lienzo y el cabello en marco. La ausencia de cejas marcadas o el uso de pestañas gráficas —como se vio en París— acentúa el contraste entre la pureza del corte y la experimentación del maquillaje. La armonía surge de esa tensión.

Llevarlo exige decisión y audacia. Su mantenimiento es preciso y constante, pero la recompensa es inmediata con cuellos despejados, miradas expuestas y una sensación de empoderamiento minimalista. En otoño 2025, el bob con micro flequillo es un corte que acompaña, sino un corte de pelo que lidera.