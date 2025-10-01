Suscríbete
Moda

Chopard reinventa su colección Ice Cube con una cápsula de Alta Joyería esculpida por la luz

La nueva cápsula Ice Cube de Chopard redefine la geometría en Alta Joyería con piezas transformables en oro ético y diamantes, un lujo urbano con sello sostenible

October 01, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_550399245_18553540645015825_6412038299943146774_n.jpg

Chopard reinventa su colección Ice Cube con una cápsula de Alta Joyería esculpida por la luz

Cortesía

La colección Ice Cube de Chopard, nacida en 1999 como un manifiesto de elegancia minimalista, abre un nuevo capítulo con una cápsula de Alta Joyería que eleva el cubo a una dimensión arquitectónica y escultural. Estas piezas, concebidas como obras de arte contemporáneo para el cuerpo, reafirman el espíritu innovador de la Maison y su capacidad para transformar un motivo geométrico en un símbolo de modernidad atemporal.

También te interesa...
Opening Ceremony And "Partir Un Jour" (Leave One Day) Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Moda
Heidi Klum desafía el dress code del Festival de Cine de Cannes 2025
May 14, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Renoir" Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Celebridades
Nadia Ferreira debuta en el Festival de Cine de Cannes 2025 —sin Marc Anthony—
May 17, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

El poder transformable del diseño

La joya central de esta propuesta es un collar modular de nueve hileras de cubos articulados en oro blanco y rosa ético. Su carácter transformable permite añadir o retirar secciones, reinterpretando el concepto de mix & match que desde el inicio definió a Ice Cube. El contraste entre superficies pulidas en espejo y diamantes talla brillante crea un juego de luz que da ritmo y movimiento a la pieza.

Esculturas urbanas en miniatura

La colección se expande con pulseras y un alfiler unisex que evocan un skyline luminoso. Cada pieza reproduce la energía de una metrópolis al amanecer, con cubos de distintas alturas que reflejan la luz como rascacielos de cristal. El trabajo de pulido en estas superficies irregulares exige un savoir-faire técnico excepcional, consolidando el prestigio de Chopard en la Alta Joyería.

Un guiño al Art Déco

El diamante talla Asscher se convierte en protagonista de un anillo y unos pendientes que mezclan rigor geométrico y audacia contemporánea. El anillo presenta un diamante de 3 quilates en diagonal, mientras que los pendientes permiten múltiples formas de uso, desde una asimetría sofisticada hasta un minimalismo puro.

Un manifiesto de sostenibilidad y estilo

Todas las piezas están realizadas en oro ético de 18 quilates, reafirmando el compromiso de Chopard con el lujo responsable. Bella Hadid, imagen de la campaña Sculpted by Light, encarna este universo onírico donde la luz y la geometría dialogan con la confianza y el empoderamiento que transmiten las joyas.

En esta cápsula, el cubo deja de ser un simple motivo geométrico para transformarse en un símbolo de lujo urbano, una arquitectura portátil que ilumina con la precisión de un skyline y la eternidad de un diamante.

Siempre he admirado a Chopard por la belleza de su saber hacer y por su compromiso en favor del desarrollo sostenible. Sus diseños son enormemente inspiradores y siempre me dan una enorme sensación de confianza en mí misma cuando tengo la suerte de poder llevar una de sus piezas
Bella Hadid

Emily Ratajkowski chopard alta joyería colección de joyería
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
El cuello halter, el escote preferido de Selena Gomez ¿en qué contexto debes usarlo.png
Moda
El cuello halter, el escote preferido de Selena Gomez ¿en qué contexto debes usarlo?
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-10-01 112611 (1).png
Moda
Los sombreros esculturales de Jonathan Anderson en Dior conquistan su debut en París
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026 - Day Nine
Moda
Faux fur coat: el abrigo de pelo largo que dominará el otoño 2025
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
thumbnail_FENDI W+M SS26_SVF Portrait.jpg
Moda
Silvia Venturini Fendi renuncia como directora creativa de Fendi: los posibles sucesores
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Opening Green Carpet - 21st Zurich Film Festival
Moda
Cintura baja y falda amplia: la silueta de vestidos de fiesta que va a triunfar esta temporada
La cintura baja con falda amplia regresa como la silueta de vestidos de fiesta más impactante de la temporada: teatral, sofisticada y lista para dominar las alfombras rojas
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
carlota_2_HD.jpg
Moda
El impecable moño con el que Carlota Casiraghi conquistó la Ópera de París
Carlota Casiraghi brilló en la Ópera de París con un moño impecable que confirma la elegancia del peinado más sofisticado de la temporada
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 3 - Copenhagen Fashion Week SS25
Moda
Bufanda ‘skinny’, la tendencia que sustituirá a pañuelos y collares en otoño 2025
Este otoño 2025 la bufanda ‘skinny’ desplaza a pañuelos y collares como el accesorio más versátil ya que es ligera, sofisticada y capaz de transformar cualquier look esta temporada
September 28, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Day 4 - Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2025/2026
Moda
Kitty Spencer renuncia a la joyería durante Milán Fashion Week 2025
Un gesto de estilo minimalista convirtió a Kitty Spencer en una de las figuras más comentadas de la Semana de la Moda de Milán SS26
September 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García