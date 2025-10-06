Suscríbete
Nicole Kidman elige un flequillo natural que rejuvenece y perfila el rostro en su aparición para Chanel en París

Nicole Kidman luce un flequillo natural que perfila el rostro y aporta frescura en su aparición como embajadora de Chanel durante la Semana de la Moda de París

October 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chanel - Front Row - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week

Nicole Kidman elige un flequillo natural que rejuvenece y perfila el rostro en su aparición para Chanel en París

WWD/WWD via Getty Images

La Semana de la Moda de París volvió a reunir a los nombres más influyentes de la industria, pero fue Nicole Kidman, la nueva embajadora global de Chanel, quien acaparó todas las miradas en el front row de la maison durante la presentación de su colección Primavera-Verano 2026. Más allá del minimalismo impecable de su atuendo, lo que realmente marcó la conversación fue su nuevo hair look con flequillo, una evolución sutil y elegante que redefine su imagen bajo la estética del healthy-looking glam que domina la temporada.

El cabello suelto, con ondas ligeras y un brillo natural perfectamente trabajado, reveló una versión más relajada de la actriz australiana. El flequillo largo y desfilado, que enmarca suavemente el rostro, aporta un aire juvenil sin perder sofisticación. Es un corte versátil y atemporal, alineado con las tendencias capilares más demandadas del otoño, texturas orgánicas, acabados luminosos y movimiento real. En un contexto donde la naturalidad se convierte en sinónimo de lujo, Nicole Kidman encarna esa nueva femineidad effortless que Chanel ha sabido proyectar desde sus orígenes.

Su estilismo reforzó ese mismo mensaje. La actriz apostó por una camisa blanca oversize de inspiración masculina, una de las piezas insignia del ADN de la maison, combinada con pantalones amplios en tono gris azulado y stilettos negros. La elección cromática —blancos puros y neutros sobrios— no sólo subraya su elegancia clásica, sino que también permite que el cabello cobre protagonismo, una melena dorada con reflejos cálidos, caída libre y ese movimiento controlado que remite a la perfección parisina sin artificios.

SaveInsta.to_560446418_18531213091000749_5571882594128623225_n.jpg

Nicole Kidman es la nueva embajadora de Chanel

Getty images

El nuevo rol de Nicole Kidman como embajadora de Chanel no podría haberse presentado de una manera más coherente. Su presencia en el desfile no fue simplemente la de una celebridad en primera fila, sino la de una mujer que encarna la madurez sofisticada que la casa francesa busca proyectar en su narrativa contemporánea, auténtica, serena y luminosa.

En un front row dominado por la estética del quiet luxury, Nicole Kidman destacó precisamente por su aparente sencillez. Su look demuestra que la verdadera modernidad no necesita exceso, sino precisión. Y en su caso, esa precisión se traduce en un gesto tan simple como un flequillo perfectamente cortado y una melena que respira salud y luz. Chanel no pudo haber elegido mejor rostro para representar la elegancia atemporal que sigue marcando pauta en París.

Nicole Kidman flequillo Chanel rubio Paris Fashion Week
Eurídice Aiymet Garavito García
