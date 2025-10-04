Suscríbete
Moda

Los pantalones de cuero negro vuelven a estar de moda y son la compra imprescindible del otoño 2025

Los pantalones de cuero negro regresan con nuevas siluetas amplias y acabados mate, confirmándose como la prenda esencial del otoño para un estilo sobrio y moderno

October 04, 2025 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Four

Los pantalones de cuero negro vuelven a estar de moda y son la compra imprescindible del otoño 2025

Edward Berthelot/Getty Images

El cuero negro vuelve a ocupar el centro de la conversación fashionista como lo hace cada tanto. Este otoño 2025, los pantalones elaborados en este material se consolidan como la prenda clave de cualquier guardarropa moderno gracias a la versatilidad y elegancia con la que desafían la estacionalidad. Desde París hasta Nueva York, se convirtieron en el punto de partida de estilismos que combinan fuerza y sofisticación.

Las versiones más recientes abandonan los cortes rígidos y el brillo excesivo de temporadas pasadas. En su lugar, surgen siluetas amplias, caídas suaves y acabados mate que aportan una estética más pulida. En las propuestas de Acne Studios, Givenchy o Balmain, el cuero se interpreta como una segunda piel, flexible, refinado y sorprendentemente funcional.

Llevados con un blazer de lana o con una camisa blanca oversize, los pantalones de cuero negro equilibran elegancia y poder. Su textura densa y su caída estructurada transforman incluso los looks más simples. Por la noche, se vuelven magnéticos combinados con un top de seda y tacones altos; de día, funcionan con mocasines chunky o botas planas, según el tono que quieras imprimir al conjunto.

00ea549aca3642f78613f15f58d4eb9c.jpg

El cuero negro vuelve a ocupar el centro de la conversación fashionista

Pinterest

Esta temporada, más que una tendencia, representan una nueva forma de entender la sobriedad. En lugar de buscar protagonismo, su presencia construye un look completo por sí misma. El cuero negro deja de ser un material asociado al exceso para convertirse en el punto de anclaje del minimalismo contemporáneo generalmente silencioso, táctil y con un aire de autoridad.

El secreto está en el contraste. Al mezclarlos con tejidos nobles —como la lana, el cashmere o el algodón— el resultado es equilibrado y sofisticado. Quienes prefieren un toque más vanguardista pueden apostar por versiones con pinzas o corte flare, ideales para marcar la cintura y estilizar la figura sin esfuerzo.

f99ae9ba2686454896612e065202df54.jpg

Los pantalones de cuero negro equilibran elegancia y poder

Pinterest

Los pantalones de cuero negro se confirman así como la inversión segura del otoño 2025: un gesto de fuerza contenida y una declaración silenciosa de estilo.

Eurídice Aiymet Garavito García
