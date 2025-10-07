Suscríbete
Belleza

El flequillo de Demi Moore, un gesto icónico que vuelve a marcar tendencia 30 años después

Desde Striptease en los noventa hasta su look más reciente, Demi Moore demuestra que un flequillo puede ser mucho más que un corte

October 06, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559309686_18538143544028134_5147745801131988753_n.jpg

El flequillo de Demi Moore, un gesto icónico que vuelve a marcar tendencia 30 años después

Instagram

Demi Moore revivió el clásico flequillo que llevó en Striptease (1996) y nos encanta esta reinterpretación, se trata de un corte recto, compacto y brillante que se convirtió en el marco de una de sus etapas más icónicas, cuando su carrera ya se encontraba en la cima, la joven actriz del poder expresado a través de la elegancia controlada en un sencillo gesto de belleza. Su cabello liso, perfectamente alineado con un flequillo que rozaba las cejas, sintetizaba la fuerza interior de una mujer que podía ser sensual sin perder su autoridad.

Aquel estilo, pulido y meticuloso, no respondía al azar. En los noventa, Demi Moore entendía el cabello como parte de su narrativa, una prolongación de su identidad que prevalece actualmente. En alfombras rojas, editoriales y películas, ese flequillo estructurado se volvió una constante que equilibraba su rostro y reforzaba su presencia con tan sólo enmarcar su mirada verde y dulce que sigue siendo un síntoma de precisión sin frialdad; una forma de control visual que habla por ella.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Two
Moda
Pantalón bombacho, la pieza cómoda y elegante que define el otoño 2025
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560567534_18523164112066587_3554385589571799777_n.jpg
Belleza
Georgina Rodríguez confirma que las uñas borgoña son el nuevo lujo del otoño 2025
October 05, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Casi tres décadas después, Demi Moore recupera ese gesto con un lenguaje distinto. En su imagen más reciente, el flequillo reaparece más ligero, con textura y un movimiento que revela madurez sin rigidez. Ya no busca la perfección geométrica, sino una naturalidad que acompaña la confianza adquirida. La transición es sutil pero poderosa y pasa de la determinación al dominio sereno, sin duda, Elizabet Spark no volvió a ser la misma desde La Sustancia.

El regreso de este corte coincide con una tendencia global que reivindica la autenticidad. El flequillo recto —ahora reinterpretado como power fringe— funciona como un marco suave que realza las facciones y aporta estructura sin exceso. En Demi Moore, se convierte en una extensión de su estilo vital, sobrio, coherente y sin necesidad de adornos superfluos para una de las mejores etapas de su carrera profesional de la mano de Gucci.

SaveInsta.to_562470293_18538143571028134_754197080292395046_n.jpg

El flequillo de Demi Moore regresó para quedarse

Instagram

Su melena oscura, cuidada con la misma disciplina que en los noventa, conserva ese brillo que se asocia con la sofisticación sin esfuerzo. A lo largo de su carrera, ha pasado por transformaciones radicales —del pixie de Ghost a la melena lacia de G.I. Jane—, pero el flequillo siempre regresa cuando busca reconectarse con su esencia visual. Es el punto medio entre lo clásico y lo contemporáneo, entre el pasado y la afirmación actual.

Más que un recurso estético, el flequillo de Demi Moore es una lección de consistencia. Un recordatorio de que la elegancia no depende de las décadas, sino de la capacidad de sostener un gesto y volverlo parte esencial de su identidad.

flequillo demi moore Tendencias 2025
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Captura de pantalla 2025-10-06 234301 (1).png
Belleza
Bob con microflequillo, el corte más atrevido y preciso de la temporada
October 07, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Chanel - Front Row - Spring/Summer 2026 Paris Fashion Week
Belleza
Nicole Kidman elige un flequillo natural que rejuvenece y perfila el rostro en su aparición para Chanel en París
October 06, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Four
Moda
Los pantalones de cuero negro vuelven a estar de moda y son la compra imprescindible del otoño 2025
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_559858687_18718442638060659_8836784395139982804_n.jpg
Belleza
Kim Kardashian sorprende en París con un nuevo corte pixie futurista
October 04, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Three
Belleza
Pamela Anderson se une al encanto del rubio cobrizo, el tono estrella del otoño 2025
La semana de la moda de París fue el escenario ideal para el sorprendente cambio de imagen de Pamela Anderson donde le dijo adiós al rubio definitivamente
October 01, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_556383424_18528723301018122_1165567674510826131_n.jpg
Belleza
El supermodel hair noventero regresa: la melena pulida que conquista el otoño 2025
Se trata de un peinado que equilibra brillo, volumen y movimiento vuelve a dominar las tendencias de belleza, evocando la esencia más aspiracional de los noventa
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style In Madrid
Belleza
Los 6 accesorios de pelo que triunfarán este otoño y favorecen a cualquier corte
Esta temporada los detalles en el pelo se convierten en un recurso de estilo capaz de transformar cualquier look, estos son los 6 accesorios básico del otoño para el cabello
September 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - September 29th, 2025
Belleza
Rosalía lleva las axilas teñidas de la Semana de la Moda de París 2025
Rosalía sorprendió en la Semana de la Moda de París 2025 con un gesto beauty que reabre el debate sobre la autoexpresión en la estética contemporánea
September 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García