Moda

Guía rápida para definir tu estilo personal

Encontrar tu estilo personal no es cuestión de tendencias, sino de autoconocimiento, esto te ayudará a construir una estética auténtica y coherente con tu personalidad

October 08, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight

305pics/Getty Images

Definir tu estilo personal es un ejercicio de autoconfianza, no de perfección. La ropa puede ser tu escudo o tu voz; lo importante es que siga hablando el mismo idioma que tú.

1

Mira lo que ya usas

Tu estilo ya está en tu clóset. Observa las prendas que repites sin pensarlo: ese pantalón que siempre eliges, el color que te favorece, la silueta que te hace sentir cómoda. En esos hábitos está la base de tu identidad estética.

11fa494bd8b0fe8e6fa6e5d7766bd752.jpg

Pinterest

2

Inspírate, pero traduce

Tomar referencias no significa copiar. Cuando algo te gusta —una pasarela, un look de street style o el vestuario de una película— pregúntate qué te atrae: ¿la actitud? ¿la estructura? ¿la naturalidad? Así aprendes a adaptar ideas a tu propio lenguaje visual.

2888dfc23f36c91aec37e3bc78823002.jpg

Pinterest

3

Edita sin miedo

El estilo nace de la coherencia, no de la acumulación. Quédate con piezas que hablen el mismo idioma entre sí, aunque no sean de la misma temporada o marca. Vestirte bien es saber elegir, no tener más.

37295a3a5f7e167fa24695094e101219.jpg

Pinterest

4

Encuentra tus constantes

Puede ser un color, un tipo de joya, una textura o una prenda recurrente. Esos pequeños gestos construyen tu narrativa visual. No se trata de uniformarte, sino de reconocer qué te hace sentir tú, incluso cuando experimentas.

857159876aa28645a2a53158f4a5d2cf.jpg

Pinterest

5

Deja espacio para el cambio

Tu estilo no tiene que ser fijo. Evoluciona con tus experiencias, tus emociones y tus prioridades. Vestirse también es una forma de contarte: hay etapas en las que brillas y otras en las que prefieres pasar desapercibida, y ambas son válidas.

b486c601108e8257767fac1a2aeb7f8f.jpg

Pinterest

Eurídice Aiymet Garavito García
