Guía rápida para definir tu estilo personal

Encontrar tu estilo personal no es cuestión de tendencias, sino de autoconocimiento, esto te ayudará a construir una estética auténtica y coherente con tu personalidad

Definir tu estilo personal es un ejercicio de autoconfianza, no de perfección. La ropa puede ser tu escudo o tu voz; lo importante es que siga hablando el mismo idioma que tú.