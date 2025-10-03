Suscríbete
Moda

Charlize Theron, el oxímoron perfecto entre minimalismo y maximalismo en París

La actriz brilló en el desfile de Givenchy en París con un look que unió traje minimalista y joyería maximalista en un equilibrio tan impactante como inesperado

October 03, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_560437078_18532473397048189_3916356642078191769_n.jpg

Getty images

En medio del bullicio de la Paris Fashion Week, Charlize Theron volvió a recordarnos por qué es una de las mujeres más influyentes en el terreno del estilo. La actriz asistió al desfile de Givenchy con un look que puede definirse como un oxímoron de la moda. Se trata de un traje minimalista en blanco impecable, contrastado con una joyería escultórica tan poderosa que parecía tomar vida propia. Una ecuación de opuestos que, lejos de enfrentarse, alcanzó un equilibrio perfecto. Sin duda, es arte.

Un traje que respira pureza

La base del look fue un traje sastre blanco de líneas limpias y hombros estructurados, sello de la nueva sastrería femenina. La elección del color, lejos del negro tradicional, dotó de frescura y modernidad a la silueta. En el caso de Charlize Theron, este gesto no fue menor, el blanco, asociado con pureza y neutralidad, se convirtió en el lienzo ideal para resaltar lo que venía encima, como si se tratara de un poema.

SaveInsta.to_559160229_18528514603020690_5161536088473039732_n.jpg

El maximalismo de la joyería como armadura

Instagram

El maximalismo de la joyería como armadura

Lo que realmente transformó el conjunto en un manifiesto de estilo fue la joyería escultórica que adornaba su torso. Cadenas entrelazadas y piezas geométricas de gran tamaño se acomodaron sobre un bralette negro, creando un efecto de armadura futurista. Este accesorio no funcionó como simple complemento, sino como el verdadero protagonista del estilismo, elevando el minimalismo del traje a un territorio audaz y teatral.

Lentes XL y actitud poderosa

El look se completó con lentes de sol XL de líneas rectas y estética futurista. Más allá de protegerse de los flashes, Charlize Theron utilizó este accesorio como un símbolo de misterio y fuerza, potenciando la narrativa de poder que transmitía el conjunto. Su melena suelta y ondas ligeras aportaron suavidad, balanceando la contundencia de la joyería.

SaveInsta.to_559023347_18532473550048189_4571169369391588186_n.jpg

Charlize Theron lleva Lentes XL en Paris Fashion Week

Instagram

El oxímoron estilístico que funciona

Minimalismo y maximalismo suelen percibirse como polos opuestos, pero en este caso se dieron la mano. El traje limpio representó sobriedad; la joyería desbordante, exuberancia. Charlize Theron logró que ambos convivieran en armonía, un ejercicio de contraste que habla de la moda actual, no se trata de elegir entre extremos, sino de encontrar el punto exacto donde conviven y se enriquecen mutuamente.

En el marco del desfile de Givenchy, este look se leyó como una declaración estética firmada por Sarah Burton, la mujer contemporánea puede ser tan contenida como explosiva y tan sutil como magnética sin ser una contradicción y Charlize Theron lo resumió en un outfit que, sin decir palabra, se convirtió en uno de los más comentados de la semana.

Paris Fashion Week Givenchy Charlize Theron
Eurídice Aiymet Garavito García
