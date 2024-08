Paris Jackson: con la música a flor de piel

Lleva la música en las venas y en una íntima charla para el cover story de Harper’s Bazaar, Paris se revela como un alma sensible que ha encontrado en componer canciones y en cantar, su más grande pasión. La vida la ha llevado por varios caminos –modelaje, actuación– pero es en el arte de crear a través de la música que nuestra estrella de portada ha encontrado su lugar feliz.

Vestido, Louis Vuitton. Anillo (mano izquierda), pulseras y reloj (brazo derecho), Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Vestido, Dior. Reloj, anillos (al centro y a la izquierda de la mano derecha) y pulseras (al centro y en el brazo izquierdo), Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Vestido, Dior. Reloj, anillos (al centro y a la izquierda de la mano derecha) y pulseras (al centro y en el brazo izquierdo), Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Paris Jackson llega puntual a la sesión de fotos de portada de la edición de septiembre de Harper’s Bazaar, en Los Ángeles, ciudad en la que vive. Saluda a todo el equipo, me pregunta por la camiseta que llevo puesta –la ya icónica t-shirt con la leyenda We should all be feminists, de Dior– y me comenta que ella tiene una igual, sólo que decidió modificarla hasta convertirla en un crop top. Se siente relajada y contenta por estar aquí. Lo primero que me impresiona al conocerla en persona son sus ojos. Creo que nunca había visto un color de ojos así: un hermoso azul grisáceo muy claro con un tono oscuro que rodea el limbo de su iris. Y qué decir de su mirada. Refleja cierto aire de nostalgia, pero también tranquilidad. A sus 26 años, su mirada revela que ha tenido una vida sui géneris, pero que se encuentra hoy en un buen momento.

La sesión fluye a un ritmo rápido –ella comenta que le gusta trabajar así, con velocidad–, pero constantemente se toma una pausa para preguntarme si me están gustando las fotos. Me doy cuenta de que es una persona con una gran sensibilidad y que se toma sus retos profesionales muy en serio. Al término de la sesión, le pido una última fotografía, ella y yo juntas, para mi carta editorial. Accede inmediatamente y cuando nos terminan de tomar la foto, me dice: “No suelo sonreír en las fotografías, pero para ti hice una excepción”. Pueden ver el resultado final de esta foto y la sonrisa de Paris en la “Carta de la directora”, al inicio de esta edición de Bazaar. Me siento conmovida, agradecida y confirmo la nobleza de su alma.

Posteriormente, nos sentamos para conversar cómodamente. El primer tema que tocamos es la moda, ya que Paris asiste regularmente a los desfiles de Fashion Week. “Estuve en la semana de la moda de París, a principios de este año, sobre todo para asistir a la presentación de mi amiga Stella (McCartney) y fue una experiencia muy agradable. Durante los fashion weeks de febrero y marzo, se trata más del arte y de la ropa, que de las personas que asisten”, comenta. “Lo que más aprecio de la moda es justamente el arte. Quedan pocos artistas verdaderos, como Maria Grazia Chiuri, de Dior, porque su trabajo me recuerda la época del movimiento del amor libre. Pero también admito mucho la audacia y valentía de personas como Vivienne Weswood y Alexander McQueen, aunque ya no estén físicamente con nosotros. Siempre he pensado que Lee McQueen era como el Kurt Cobain de la moda. Rompiendo esquemas y pensando de manera diferente”.

Su puntual analogía en torno al vocalista de Nirvana, me hace llevar la conversación hacia el camino musical de Paris. He visto en redes sociales algunas de sus presentaciones en vivo y constantemente comparte en Instagram fragmentos de ella tocando la guitarra y cantando. Además de que en su propia bio de esta red social, Paris se autodefine como “Mediocre Thom Yorke impersonator”. Lo de mediocre, no lo creo ni por un instante, pero lo de que es fanática del músico y frontman de la banda Radiohead, me queda perfectamente claro.

“Estoy actualmente trabajando en mi disco junto a Linda Perry (la legendaria cantante, compositora y productora, ex vocalista de la banda 4 Non Blondes). En el último año hemos escrito juntas alrededor de 20 canciones. Elegimos nuestras favoritas y las estamos grabando. Espero que el álbum se pueda lanzar el próximo año”, afirma con un nuevo brillo en sus ojos.

Al preguntarle sobre lo que significa la música para ella, se queda pensativa por un momento y responde: “Me resulta difícil contestar esa pregunta. La música es algo fundamental en mi vida. Es parte de lo que soy. Ayuda a sanar y unifica a las personas como pocas cosas lo hacen. Mis más grandes inspiraciones musicales son Thom Yorke, Radiohead, Bright Eyes, Nirvana y Pixies. Todos han sido pioneros musicalmente hablando. Quiero ser como Radiohead cuando sea grande”, bromea. “Especialmente Linda Perry se ha convertido en mi heroína personal. Definitivamente sí quiero ser como ella cuando sea grande. Es una de mis amigas más cercanas y la amo. No sólo por su creatividad con la música que hace, sino porque siempre ha sabido sostenerse con entereza a lo largo de su carrera. Es fuerte y valiente. Quisiera tener más adjetivos para describirla. Es realmente especial para mí”.

Abrigo, Miu Miu. Anillos, Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Underwear y zapatos, Dolce&Gabbana. Pulsera (de abajo hacia arriba en la mano derecha), Panthère de Cartier. Página opuesta: Saco, Dolce&Gabbana. Anillo y pulsera (hasta arriba), Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Vestido, Fendi. Pulseras (ambos brazos) y anillo (mano izquierda), Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Le comento que he visto videos de ella sobre el escenario, cantando para el público y le pregunto sobre lo que significa estar ahí. “Lo siento, no puedo decírtelo con palabras. Es un sentimiento indescriptible. Si llego a encontrar una palabra para hacerlo, te la diré de inmediato. Pero en este momento no puedo”, afirma con emoción. Me confiesa que le encanta descubrir música nueva y le pregunto si hay alguna canción que tenga actualmente on repeat. “La que he escuchado día tras día últimamente es ‘Insanely Illegal Cage Fight’, de Dal Av y Jackson Rose. Estaba manejando de regreso de Yosemite, escuchando esta canción. Fue un lindo camino”, afirma y procede a compartirme el audio en el speaker de su teléfono. Se trata de una canción del género metal, breve pero contundente, y una elección interesante para una tarde al manejar de regreso a casa. Paris no deja de sorprenderme. “Otros artistas que actualmente están en mis playlists son las bandas Liily, Teenage Wrist, Jake Wesley Rogers y The Bobby Lees”. Tomo nota de todas estas sugerencias, no sólo porque me declaro como melómana, sino para poder entender mejor a Paris. Siempre he pensado que nuestros gustos musicales hablan mucho de quienes somos, de lo que nos mueve y nos inspira. Pienso que la música nos salva. Y después de esta plática musical con Paris, intuyo que también es en ese camino donde ella ha encontrado una tabla de salvación, sobre todo en el rock y el metal.

Pero existen otros caminos –además de la música y del modelaje– que ella ha recorrido o desea recorrer. “He actuado algunas veces, aunque me tomé un descanso de la actuación. Pero hace unos meses participé en un film independiente que ahora está en proceso de edición. Hace poco también hice una película en Atlaenta. No me llama la atención dirigir cine, pero sí quisiera hacer música para películas”. Su respuesta me hace pensar en lo que desea para sí misma, es decir, si tuviera una lámpara maravillosa con un genio que le conceda tres deseos, ¿cuáles serían? No me quedo con la duda y se lo pregunto abiertamente: “Solamente tengo un deseo: seguir creciendo. Es lo único que realmente quiero”, revela con firmeza.

“Hay dos grandes consejos que me han dado en la vida. El primero es ‘Dejar soltar y dejar que Dios decida'; el otro es ‘Todo estará bien al final, y si no está bien, es que no es el final’”. Sabias palabras para aplicar a diario en nuestra vida.

Vestido, Fendi. Pulsera, Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Underwear y zapatos, Dolce&Gabbana. Pulsera (de abajo hacia arriba en la mano derecha), Panthère de Cartier. Página opuesta: Saco, Dolce&Gabbana. Anillo y pulsera (hasta arriba), Panthère de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

Finalmente, como ya es costumbre en todas las entrevistas que hago, le pregunto sobre lo que más la hace feliz. Siento que es importante enfocarse en la felicidad. Ella responde: “Mi pequeño gatito. Se llama Kavi Raja, que significa ‘rey sabio’. Tengo un perro que amo, tiene ocho años, pero hoy en día mi juguetón gatito me llena de alegría. Y también escalar en roca me hace sentir muy bien”, confiesa. Son ya más de las seis de la tarde en Los Ángeles y aunque el día estuvo algo nublado, los hermosos rayos de sol que se asoman para la hora dorada se reflejan en el rostro de Paris. “Esta hora me recuerda a mi lugar feliz: manejar en mi coche por un largo camino, tal vez por la Pacific Coast Highway, durante la golden hour, escuchando a Van Morrison. Sí, ese es mi lugar feliz”, concluye.

Le agradezco el tiempo que le dedicó a la sesión de fotos y a la amena charla que sostuvimos. Se despide amablemente y se retira para continuar con su viernes. Tal vez escuche a Van Morrison en el coche de camino a su casa, con el sol de la hora dorada sobre su cara. Ojalá sea así, pues sería un indicio de que se reencuentra con ese lugar feliz que ella misma me confesó que le trae tanta serenidad. Por mi parte, sigo mi propio camino, pensando en la sincera y exclusiva sonrisa que me regaló al fotografiarse conmigo. Y no puedo evitar pensar en la canción “Smile”, escrita por Charlie Chaplin, y que el legendario padre de Paris Jackson tanto amó.

Top y falda, Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Pulsera y anillo (hasta abajo mano izquierda), Panthère de Cartier. Aretes y anillo (dedo índice mano izquierda), Clash de Cartier. Fotografías de JUANKR / Fashion styling de KRISTEN INGERSOLL

