La modelo Brooks Nader y el príncipe Constantino de Grecia son la nueva pareja no exenta de polémica

Libanesa, nacida en el Bayou [Louisiana] y viviendo en Nueva York, de acuerdo con su biografía de Instagram, así es la nueva pareja del príncipe Constantino de Grecia (hijo de Pablo y Marie Chantal de Grecia), que ahora descartamos como uno de los solteros de oro. La mujer que robaría su corazón lleva por nombre Brooks Nader y es una reconocida modelo con un millón de seguidores en sus redes sociales.

¿Quién es la nueva novia del príncipe Constantino de Grecia?

Constantino, de 25 años, no ha estado exento de la polémica sobre sus relaciones —en sus veinti-tantos, fue pareja durante un año de Poppy Delevingne, la hermana de Cara Delevigne de 38 años. Al parecer Poppy aún tiene buena relación con su ex suegro y su ex cuñada, ya que se le vio en un juego de Wimbledon junto con Pablo de Grecia y la hermana de Constantino, Olympia.

A Brooks Nader la presentó en la boda de Olivia Culpo (ex Miss Universo) y Christian McCaffrey en Rhode Island. La nueva pareja con aires de realeza llegó a este evento combinando en azul marino, ella con un vestido de lentejuelas con cut-outs y strapless. Brooks, de 27 años, tuvo un mayor reconocimiento al ganar la competencia Sports Illustrated Swim Search en 2019, cosa que la llevó a aparecer en la prestigiosa edición de trajes de baño de Sports Illustrated durante tres años consecutivos (2020, 2021 y 2022), y en 2023 alcanzó la cima al aparecer en la portada de la edición.

De acuerdo con Harper’s Bazaar España, Brooks se habría casado en 2019 con el publicista William Hair (once años mayor que ella), pero en mayo de este año anunciaron su divorcio tras pasar ya meses de separación. Viviendo ella en Nueva York y siendo Constantino originario de ‘la ciudad que nunca duerme’, no es sorpresa que hayan cruzado sus caminos.

De nombre completo, Constantine-Alexios de Grecia, creció en Londres desde los cuatro años y comenzó su educación en Wetherby School, pero más tarde asistió a Wellington College. En agosto de 2017, se matriculó en la Universidad de Georgetown y se graduó en mayo de 2022 —al mismo tiempo, su padre, madre y hermanos se mudaron a Nueva York con él. También ha modelado para Dior, posó para el fotógrafo de moda Nikolai von Bismarck para el libro The Dior Sessions, y es sabido que tiene gran interés por el arte y la escultura. ¿Habrá encontrado a su nueva musa?