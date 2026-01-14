Fechas y ciudades clave para el calendario de la moda en 2026

El calendario de la moda de 2026 confirma algo que la industria lleva años construyendo, y es que la moda ya no gira solo en torno a cuatro capitales, sino que se articula como una red global de ciudades, escenas creativas y públicos diversos. Las fashion weeks siguen funcionando como puntos de encuentro clave entre diseñadores, compradores, prensa y cultura, pero hoy también reflejan identidades locales, tensiones políticas, sostenibilidad y nuevas formas de consumo.

Antes de que la moda se organizara como la conocemos, los desfiles eran presentaciones privadas para clientas. Fue a mediados del siglo XX cuando ciudades como París, Milán, Londres y Nueva York institucionalizaron estos encuentros y los convirtieron en semanas estructuradas. Con el tiempo, ese modelo se expandió, primero a Europa del Norte, después a Asia, Medio Oriente, América Latina y África. En 2026, el calendario confirma esa expansión definitiva.

Hoy, cada ciudad aporta algo distinto. Milán sigue siendo sinónimo de sastrería y lujo industrial; París, de narrativa y artesanía; Nueva York, de pragmatismo y cultura pop; mientras que otras capitales empujan discursos de identidad, inclusión y futuro. Más que competir, las semanas de la moda dialogan entre sí, marcando el ritmo creativo del año.

Estas son las fechas clave del calendario de la moda 2026:

Calendario de fashion weeks 2026

16–20 de enero — Milán · Milan Men’s Fashion Week

20–25 de enero — París · Paris Men's Fashion Week

26–29 de enero — París · Alta Costura

27–30 de enero — Copenhague · Copenhagen Fashion Week

28–31 de enero — Nairobi · Nairobi Fashion Week

30 de enero – 2 de febrero — Berlín · Berlin Fashion Week

1–6 de febrero — Dubái · Dubai Fashion Week

3–8 de febrero — Seúl · Seoul Fashion Week

5–8 de febrero — Kyiv · Ukraine Fashion Week

9–15 de febrero — Budapest · Budapest Fashion Week

11–16 de febrero — Nueva York · New York Fashion Week

19–23 de febrero — Londres · London Fashion Week

24 de febrero – 2 de marzo — Milán · Milan Fashion Week

2–10 de marzo — París · Paris Fashion Week

2–6 de marzo — Buenos Aires · Buenos Aires Fashion Week

12–15 de marzo — Lisboa · Lisbon Fashion Week

16–21 de marzo — Tokio · Rakuten Fashion Week Tokyo

18–21 de marzo — Madrid · MBFW Madrid

14–17 de abril — Barcelona · Barcelona Fashion Week

24–30 de abril — Praga · Prague Fashion Week

11–15 de mayo — Sídney · Australia Fashion Week

12–14 de mayo — Bogotá · Bogotá Fashion Week

Más allá de las fechas, 2026 se perfila como un año donde las semanas de la moda dejarán de ser solo vitrinas de tendencias para convertirse en plataformas de discurso. Se espera un énfasis mayor en colecciones con narrativa local, en diseñadores que cuestionan el sistema tradicional y en formatos híbridos que mezclan pasarela, performance y tecnología.

El calendario también evidencia una descentralización real. Ciudades como Nairobi, Bogotá o Budapest no aparecen como alternativas, sino como espacios con identidad propia, capaces de dialogar con el circuito global sin diluir su voz. En ese sentido, las fashion weeks de 2026 no solo marcan temporadas, marcan conversaciones.