Fechas y ciudades clave para el calendario de la moda en 2026

El calendario de la moda de 2026 confirma algo que la industria lleva años construyendo, y es que la moda ya no gira solo en torno a cuatro capitales, sino que se articula como una red global de ciudades, escenas creativas y públicos diversos. Las fashion weeks siguen funcionando como puntos de encuentro clave entre diseñadores, compradores, prensa y cultura, pero hoy también reflejan identidades locales, tensiones políticas, sostenibilidad y nuevas formas de consumo.
Antes de que la moda se organizara como la conocemos, los desfiles eran presentaciones privadas para clientas. Fue a mediados del siglo XX cuando ciudades como París, Milán, Londres y Nueva York institucionalizaron estos encuentros y los convirtieron en semanas estructuradas. Con el tiempo, ese modelo se expandió, primero a Europa del Norte, después a Asia, Medio Oriente, América Latina y África. En 2026, el calendario confirma esa expansión definitiva.
Hoy, cada ciudad aporta algo distinto. Milán sigue siendo sinónimo de sastrería y lujo industrial; París, de narrativa y artesanía; Nueva York, de pragmatismo y cultura pop; mientras que otras capitales empujan discursos de identidad, inclusión y futuro. Más que competir, las semanas de la moda dialogan entre sí, marcando el ritmo creativo del año.
Estas son las fechas clave del calendario de la moda 2026:
Calendario de fashion weeks 2026
- 16–20 de enero — Milán · Milan Men’s Fashion Week
- 20–25 de enero — París · Paris Men’s Fashion Week
- 26–29 de enero — París · Alta Costura
- 27–30 de enero — Copenhague · Copenhagen Fashion Week
- 28–31 de enero — Nairobi · Nairobi Fashion Week
- 30 de enero – 2 de febrero — Berlín · Berlin Fashion Week
- 1–6 de febrero — Dubái · Dubai Fashion Week
- 3–8 de febrero — Seúl · Seoul Fashion Week
- 5–8 de febrero — Kyiv · Ukraine Fashion Week
- 9–15 de febrero — Budapest · Budapest Fashion Week
- 11–16 de febrero — Nueva York · New York Fashion Week
- 19–23 de febrero — Londres · London Fashion Week
- 24 de febrero – 2 de marzo — Milán · Milan Fashion Week
- 2–10 de marzo — París · Paris Fashion Week
- 2–6 de marzo — Buenos Aires · Buenos Aires Fashion Week
- 12–15 de marzo — Lisboa · Lisbon Fashion Week
- 16–21 de marzo — Tokio · Rakuten Fashion Week Tokyo
- 18–21 de marzo — Madrid · MBFW Madrid
- 14–17 de abril — Barcelona · Barcelona Fashion Week
- 24–30 de abril — Praga · Prague Fashion Week
- 11–15 de mayo — Sídney · Australia Fashion Week
- 12–14 de mayo — Bogotá · Bogotá Fashion Week
Más allá de las fechas, 2026 se perfila como un año donde las semanas de la moda dejarán de ser solo vitrinas de tendencias para convertirse en plataformas de discurso. Se espera un énfasis mayor en colecciones con narrativa local, en diseñadores que cuestionan el sistema tradicional y en formatos híbridos que mezclan pasarela, performance y tecnología.
El calendario también evidencia una descentralización real. Ciudades como Nairobi, Bogotá o Budapest no aparecen como alternativas, sino como espacios con identidad propia, capaces de dialogar con el circuito global sin diluir su voz. En ese sentido, las fashion weeks de 2026 no solo marcan temporadas, marcan conversaciones.