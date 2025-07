Todo lo que debes saber sobre la boda de Benny Blanco y Selena Gómez

La boda de Selena Gomez y el productor Benny Blanco se perfila ya como uno de los eventos sociales más esperados del año. Tras anunciar su compromiso en diciembre de 2024, la pareja consolidó su relación también en la música con el álbum colaborativo I Said I Love You First en marzo de 2025. Todo indica que el gran paso llegará este septiembre, con una celebración en Montecito, California, organizada con discreción y estilo.

Fecha y formato del evento

Según fuentes cercana a la pareja, ambos han convocado a un evento de dos días, probablemente a finales de septiembre de 2025. La dinámica de un fin de semana extendido es clara: los invitados recibieron invitaciones tipo save the date y se les pidió explicitamente llevar equipaje para pasar la noche.

Lugar: Montecito, epicentro de discreción y glamour

La elección de Montecito, localidad conocida por su atmósfera relajada, pero con lujo contenido —hogar de celebridades como Oprah Winfrey y Jeff Bridges— apunta a una boda que combina privacidad con presencia de primeras figuras públicas, aunque Benny Blanco ha mencionado que aún no han concretado todos los detalles, los insiders confirman que los preparativos ya están en marcha

La exclusiva lista de invitados a la boda del año

El perfil de la celebración remite a un evento exclusivo: cerca de 40–60 personas entre familia, amigos cercanos y el círculo de trabajo de ambos. Entre los invitados destacan Taylor Swift y Travis Kelce, compañeros de Only Murders in the Building como Steve Martin, Martin Short y Meryl Streep, así como amigos del mundo musical de Benny Blanco como Ed Sheeran.

Estilo y ambiente

Benny Blanco lo ha descrito como un evento chill, pero increíble, una boda relajada en mood íntimo, sin formalismos innecesarios. El estilo del evento seguirá la línea estética de su música y su relación: honesta, cercana, emocional y con un toque de espontaneidad, sin resignar elegancia.

Contexto: su amor en clave musical

Antes de la boda, la pareja lanzó I Said I Love You First el 21 marzo 2025, un disco doble que narra su historia real de noviazgo y compromiso en el que incluyeron canciones como Sunset Blvd, Call Me When You Break Up y el éxito en español Ojos Tristes —que logró triple impacto en Billboard— construyeron un relato musical personalizado para la boda.

¿Hay fecha oficial?

Mientras los rumores apuntan a que será en septiembre, Benny Blanco ha mencionado en entrevistas recientes que aún no tienen fecha cerrada por la intensidad de sus agendas. No obstante, la logística —invitaciones enviadas, reservas de fin de semana— indica que el evento es inminente.