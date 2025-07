Mila Magnani: la joven mexicana transformando el diálogo sobre la salud hormonal

A sus 24 años, Mila Magnani (@milamagnani)ha logrado transformar su experiencia personal en una misión global: empoderar a las mujeres a través de la educación sobre la salud hormonal. Con una trayectoria que abarca la moda, la ciencia y el bienestar, esta joven mexicana se ha posicionado rápidamente como una de las voces más influyentes en el campo de la salud femenina, siendo recientemente reconocida por Forbes US como una de las emprendedoras más prometedoras de su generación.

Lo que comenzó como un acto de vulnerabilidad en redes sociales, donde compartió su propio desafío con el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y el hipotiroidismo, pronto se transformó en un movimiento que hoy reúne a más de un millón de mujeres en una comunidad de apoyo, solidaridad e información confiable. En un mundo lleno de promesas superficiales y desinformación, Mila ha logrado crear un espacio genuino donde las mujeres no solo encuentran productos respaldados por la ciencia, sino también un espacio donde se sienten escuchadas y comprendidas.

Con Milamend, la marca que cofundó en 2024, ha logrado compartir soluciones basadas en la ciencia, al mismo tiempo que abre un diálogo necesario sobre temas tan importantes como el SOP y el hipotiroidismo, que afectan a millones de mujeres en todo el mundo.

Platicamos con Mila sobre su camino, la importancia de la educación en la salud femenina y cómo, a través de su propia historia, busca transformar la conversación sobre la salud hormonal.

Harper’s Bazaar: ¿Cómo influyeron NYU (New York University) y tu experiencia como modelo en tu visión del bienestar?

Mila Magnani: ¡Qué buena pregunta para comenzar! La moda se centra mucho en la apariencia, mientras que NYU en el pensamiento, y aunque parecieran mundos opuestos, ambos me formaron de maneras distintas. Empecé a modelar de forma inesperada, gracias a mis cejas (¡jajaja!), sin buscarlo, pero viví experiencias hermosas: campañas con mensajes poderosos y equipos creativos increíbles. También fui parte de proyectos que rompían estereotipos, lo que me llenó de orgullo.

Por supuesto, también vi lo que no me gustó: ediciones excesivas, promesas vacías, marcas que se aprovechaban de nuestras inseguridades. Esto despertó en mí una mirada más crítica, ya no solo enfocada en lo estético, sino también en el impacto emocional y el mensaje detrás. Modelar me enseñó mucho: aprendí a sentirme cómoda frente a la cámara —algo que hago todos los días ahora— y entendí lo que realmente implica construir una campaña de marketing desde cero. Esas herramientas se han vuelto parte esencial de mi trabajo.

Por otro lado, siempre fui una persona muy curiosa. Desde pequeña, me fascinaba la medicina y la filosofía. Me podías encontrar viendo cirugías o detrás de un libro. Llegar a NYU fue un sueño hecho realidad, pero coincidió con el peor brote de SOP que he tenido. Me sentía apagada, con niebla mental, sin poder concentrarme. Fue allí, al acceder a estudios científicos como estudiante, donde encontré respuestas. Investigué con mi farmacista, conecté puntos y logré entender mi cuerpo desde la ciencia. Fue un antes y un después.

HB: ¿Qué ha representado para ti descubrir y liderar una comunidad global de más de un millón de mujeres, estando fuera de tu país?

MM: Todo comenzó con un acto de vulnerabilidad que, además de cambiar mi vida, permitió que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico e hipotiroidismo se sintieran acompañadas. Y ellas, a su vez, me ayudaron a mí. Así nació un círculo de apoyo que sigue creciendo, que me da fuerza y, al mismo tiempo, me recuerda la responsabilidad que tengo hacia ellas.

Encontrar una comunidad fuera de mi país ha sido un reto enorme, sobre todo siendo mujer y liderando una marca centrada en la salud hormonal. Antes de lanzar Milamend, muchos empresarios se burlaron de la idea, pero también encontré aliados: personas que entendieron nuestra misión porque sus parejas o familiares habían vivido lo mismo. Ver cómo este proyecto ha crecido ha sido profundamente impactante. A pesar de estar en diferentes partes del mundo, compartimos un mismo idioma emocional. Las mujeres enfrentamos los mismos síntomas, la misma desinformación y la misma falta de acceso, sin importar el lugar. Saber que alguien al otro lado del planeta se identifica con mi historia me confirma que no estamos solas.

HB: ¿Qué papel crees que juega la educación en el empoderamiento de la salud femenina?

MM: La información es poder. Desde el principio, compartí todo lo que aprendía a través de mis plataformas: guías, tips, recetas... y nunca cobré por ello. Incluso la receta original de mi bebida sigue publicada. Sé lo que es perder tiempo, salud y dinero con productos y programas que no funcionan, y si puedo ayudar a otra mujer a evitar ese camino, ya he ganado. La idea no es que dependan de mí o de Milamend, sino que tengan acceso a herramientas reales y sostenibles. Que se sientan libres y dueñas de su cuerpo nuevamente.

En el 2024 nació Milamend, proyecto centrado en un producto clave: una bebida en polvo diseñada para apoyar la función hormonal y metabólica. Su fórmula combina ingredientes como Myo-Inositol y D-Chiro-Inositol, junto con Vitamina B6, Zinc, Selenio, Cromo, Coenzima Q10, Ácido alfa-lipoico, Folato metilado y Aminoácidos. Esta mezcla tiene como objetivo mejorar la sensibilidad a la insulina, regular los niveles hormonales, promover un descanso reparador, fortalecer el sistema inmune y brindar soporte contra el estrés oxidativo celular, contribuyendo al bienestar integral.

HB: ¿Recuerdas el momento en que nació la idea de crear Milamend?

MM: Lo recuerdo perfectamente. Estaba en el sillón de mi casa, unos meses después de haber compartido mi receta gratis en internet. Comencé a recibir muchísimos mensajes de mujeres contando los increíbles resultados que estaban teniendo con ella, y muchas me pedían que yo misma la produjera. Nunca me lo había planteado en serio pues se me hacía completamente inalcanzable. Pero mi novio (ahora mi prometido) que se encontraba al lado, me miró y me dijo: “Esto es una oportunidad increíble, yo te ayudo a hacerlo realidad”. Ese momento lo cambió todo. Yo no vengo de un entorno empresarial y nunca imaginé tener una empresa propia. Pero todo comenzó aquí, con un acto de amor, confianza y mucha ingenuidad.

HB: ¿Cómo vives el reconocimiento de medios como Forbes a tu corta edad?

MM: Estoy profundamente agradecida. Sé que tener esta plataforma a tan corta edad es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. No todo el mundo me toma en serio por mi edad, pero esto recién comienza. Y no hay un solo día en que no agradezca a mi comunidad por darme una voz. Ellas son las que me impulsan, las que realmente me guían. Todo lo que he logrado es gracias a ellas.

Milagni trabaja de la mano con un equipo de expertos médicos, incluyendo al Dr. Evan Mullen (Stanford) y la farmacéutica Lark Swofford, para garantizar productos basados en investigación clínica y estándares rigurosos de seguridad. Con certificaciones como NSF y cumplimiento GMP, sus productos aseguran transparencia y calidad. A finales de este año, Milamend lanzará su línea en México, un paso clave para ofrecer soluciones efectivas a las mujeres que enfrentan desequilibrios hormonales en un mercado donde la información en este sector es aún escasa.

HB: ¿Cómo se ve en la práctica una cultura de empresa alineada con tu misión?

MM: Somos un equipo pequeño y, la verdad, no tengo prisa por expandirlo. Solo trabajamos con personas que realmente creen en nuestra misión. Mi prometido es también mi cofundador, y esa ha sido una base muy sólida para nosotros, porque ha vivido toda esta historia a mi lado y, además, es un emprendedor brillante.

Para mí, los valores innegociables son la empatía, la transparencia y la coherencia. Si no crees en lo que hacemos, no puedes ser parte. También confío mucho en la intuición y la convicción. A veces, para comenzar algo así, hay que ser un poco soñador… pero también tener los pies bien puestos en la tierra para sostenerlo.

HB: ¿Qué significa para ti traer Milamend a México?

MM: Significa TODO. Desde el primer día quise traer Milamend a México porque sé cuánto lo necesitan las mujeres aquí. Muchas no tienen acceso a endocrinólogos, ginecólogos ni respuestas claras. México enfrenta tasas altísimas de diabetes y prediabetes, que están estrechamente relacionadas con desequilibrios hormonales. Este proyecto nació por ellas y para ellas. Además, mi comunidad mexicana es de las más fieles, amorosas y entregadas. Me llena de orgullo poder decir: ¡esto también es suyo!

HB: ¿Qué le dirías a la Mila de 18 años que empezaba a vivir su diagnóstico?

MM: ¡Uf!… le diría: no estás loca. Vas a encontrar respuestas, aunque a veces sientas que el mundo te grita lo contrario. No luches contra tu cuerpo, ni contra ti misma, porque no puedes sanar desde la guerra interna. Cada brote, cada caída, cada frustración te va a enseñar algo. Y aunque parezca que todo va en tu contra, confía. Confía en ti y en tu cuerpo, porque es sabio. Y no, no estás rota. Cuando una flor no florece, no culpamos a la semilla, sino al entorno. Así que rodéate de lo que te haga bien y sigue adelante. Todo va a tener sentido, lo prometo.