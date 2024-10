14 prendas color verde esmeralda oscuro para olvidarte (por fin) del negro (guía Otoño-Invierno 2024)

El cherry red tuvo su momento estelar el año pasado, pero esta temporada de Otoño-Invierno 2024 dejamos que brille el color verde esmeralda. Y es que las pasarelas —dígase Miu Miu, Prada, Gucci y más— presentaron múltiples tonalidades de verde que van desde el pino hasta el Brat green. Pero estamos aquí para darle una alternativa a quienes no saben cómo darle un giro a las cientos de prendas color negro que tienen, y es que la respuesta radica en todo lo que sea verde esmeralda. Vestidos, blazers, pantalones, bolsos y zapatos en esta paleta de color que tiene todo el potencial para armar looks sofisticados de manera effortless. No te vayas sin leer: 16 looks para llevar jeans con suéteres calientitos este Otoño 2024.

Cómo llevar y combinar verde esmeralda oscuro este Otoño-Invierno 2024

El verde esmeralda es un color vibrante y versátil que combina maravillosamente con una variedad de tonos. Para un look elegante y clásico, puedes combinarlo con neutros como negro, blanco o beige, lo que permite que el verde resalte. Si buscas un toque más lujoso, los acentos o accesorios dorados complementan este tono de verde. Si te sientes atrevido, los tonos joya como púrpuras profundos, azul real o incluso burdeos crean un contraste llamativo y opulento. Para una combinación fresca y moderna, prueba emparejar el verde esmeralda con tonos pastel suaves como rosa empolvado o lavanda claro, lo que le da un aire juguetón y elegante.

Lacoste - zip-up velvet track jacket. Una chaqueta aterciopelada para combinar con diversas prendas durante otoño, como jeans o faldas denim. marca

alice + olivia - Top de cuello alto ‘Darcey’. Otro elemento básico que usamos mucho en esta temporada gracias al cuello largo y el tejido. marca

Victoria Beckham - Blusa de satín. Aunque está muy ligada a la primavera, en otoño se presta perfecto con este color. marca

Société Anonyme - Cárdigan ‘Tiffany’. Otro tipo de cárdigan más amplio en los brazos que te mantendrá abrigada todo el dí y toda la noche. marca

Christian Wijnants - track pants ‘Pulika’. Es la temporada para mantenerse abrigada, y estos pants lucen chic con sacos largos o chaquetas de cuero y botas de tacón. marca

John Smedley - Suéter ‘Emmy’. Todos necesitamos este básico del guardarropa de otoño. marca

Lisa Yang - cárdigan ‘Danni’. Nos encanta el look preppy que se puede conseguir con este cárdigan corto. Perfecto para jeans, pantalones de vestir o faldas de ante. marca

Wolford - maxi dress ‘Fatal’. Si buscabas tu próximo vestido favorito en color esmeralda oscuro, este modelo columna debe ser tu próximo ítem en el carrito. marca

Johanna Ortiz - Vestido con volantes ‘Viento Verde’. Un poco de textura y bordados para esta temporada. marca

PINKO - falda de tafetán. Una prenda infalible para la temporada, que queda muy bien con suéteres de punto con cuello alto. marca

PINKO - Blusa transparente. Lista para cautivar en las noches de otoño (y que queda perfecta con pantalones de cuero). marca

Toteme - Chaqueta de cuero con acolchado lineal. Para ese clima tan cambiante entre otoño e invierno donde necesitas estar solo lo suficientemente abrigada. marca

DANCASSAB - Chaqueta de cuero con flecos ‘Taylor’. El western verdaderamente pertenece al otoño-invierno 2024, y con esta chaqueta tendrás el look más chic de la temporada. marca