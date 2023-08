Las lecciones de moda desde el lujo silencioso de Sofía Richie

Esta nueva corriente estética en la moda se ha convertido en todo un estilo de vida, aprende más sobre ella con estas valiosas lecciones de moda desde el lujo silencioso de Sofía Richie, la modelo estadounidense que dejó atrás la extravagancia por un estilo más discreto.

Con tan sólo 14 años de edad, Sofía Richie debutó en las pasarelas como percha de la exclusiva marca de bikinis Mary Grace Swim lo que la catapultó como fichaje de la agencia Select Model Management gracias a la cual debutó ni más ni menos que en la New York Fashion Week del 2016 para la colección ‘Go Red For Women Red Dress'.

Durante las últimas temporadas los logotipos grandes y repetitivos han conquistado las pasarelas en muestra de extravagancia y lujo, sin embargo, Sofía Richie encabeza el movimiento de la discreción sin perder la sofisticación. Como ocurre siempre en la historia de la moda, las corrientes estéticas tienen sus contracorrientes, al maximalismo lo confronta actualmente el minimalismo que apuesta todo por la desaparición de los logotipos y la mejora continua de los diseños, las telas y los detalles.

El lujo silencioso es la omisión de los logotipos para evitar las extravagancias, aunque esto no debe comprometer al lujo, por el contrario, para las personas de a pie un outfit de esta corriente pasará desapercibida no así para alguien experto en moda, quien aún sin logotipos y excentricidades visuales logrará identificar la Maison a la que pertenece el diseño. ¿Qué más prueba de lujo y conocimiento podrías pedirle a quien sabe reconocer una marca sin ver su logotipo?

Lecciones de moda del lujo silencioso de Sofía Richie

Utiliza prendas monocromáticas que combinen entre sí, los colores nudes, arena y blancos son ideales en esta tendencia.

Los colores son parte fundamental del lujo silencioso Getty images

Lujo es igual a discreción, cero logotipos más clase.

Evita los logotipos Getty images

Utiliza accesorios discretos, nada que rompa la armonía de la discreción.

Los accesorios discretos no pueden faltar Getty images

El maquillaje también debe ser sumamente discreto, evita los colores carmín, morados, azules y prefiere los dorados.

El maquillaje también debe ser discreto Getty images

Marcas que serán tus mejores aliadas en este nuevo estilo de vida