La curiosa historia detrás del éxito de ‘9 to 5’ de Dolly Parton

El sonido de una máquina de escribir que abre ‘9 to 5’ de Dolly Parton no nació de una máquina de escribir. Surgió de sus propias uñas acrílicas. Mientras rodaba la película del mismo nombre en 1980, la cantante comenzó a golpear sus uñas entre sí para crear un ritmo y terminó utilizando ese sonido como punto de partida para una canción que se convertiría en uno de los mayores éxitos de su carrera.

Una canción escrita entre escenas

Dolly Parton no llegó al proyecto únicamente como actriz. ‘9 to 5’ marcó su debut cinematográfico, junto a Jane Fonda y Lily Tomlin, y desde el inicio la producción buscaba que su presencia tuviera un papel importante dentro de la película.

Durante el rodaje, Dolly Parton empezó a trabajar en la canción sin tener una guitarra a mano. Sus largas uñas acrílicas producían un sonido seco y rítmico al golpearlas entre sí, parecido al de las teclas de una máquina de escribir. El recurso encajaba perfectamente con la historia de la película, centrada en tres mujeres que trabajan en una oficina y enfrentan el abuso de poder de su jefe.

La reina del country continuó desarrollando la melodía y la letra durante varios días. Por la noche, ya en su hotel, podía trasladar las ideas que había trabajado durante el rodaje a una guitarra y continuar con la composición.

El ritmo que terminó dentro de la grabación

La anécdota de las uñas no quedó como una simple curiosidad del proceso creativo. El sonido terminó formando parte de la grabación final y se convirtió en uno de los elementos que hacen que ‘9 to 5’ sea reconocible desde los primeros segundos.

La decisión también demuestra algo característico de Dolly Parton como compositora: su capacidad para convertir un detalle cotidiano en un recurso musical. En este caso, sus uñas —un elemento inseparable de su imagen pública— adquirieron una función inesperada dentro de la canción.

Incluso los créditos de la grabación hicieron referencia a ellas con la mención “Nails by Dolly”, un pequeño detalle que resume su sentido del humor y su manera de incorporar su propia personalidad al proceso creativo.

De canción para una película a éxito internacional

‘9 to 5’ se lanzó como sencillo a finales de 1980 y alcanzó el número uno tanto en la lista Billboard Hot 100 como en la clasificación country estadounidense. Para Dolly Parton significó un momento decisivo: consiguió llevar una canción construida sobre raíces country hacia una audiencia mucho más amplia.

El éxito también trascendió la música. La canción recibió una nominación al Oscar a Mejor Canción Original y posteriormente ganó dos premios Grammy, por Mejor Canción Country y Mejor Interpretación Vocal Country Femenina.

Su impacto también estuvo relacionado con el tema de la película. ‘9 to 5’ hablaba de jornadas laborales, desigualdad y frustración profesional, pero lo hacía con una energía pop contagiosa que evitaba convertir la canción en un discurso solemne. Esa combinación ayudó a que pudiera funcionar tanto como tema cinematográfico como canción independiente.

Dolly Parton entendió el poder de una canción pop

Parte del éxito de ‘9 to 5’ estuvo en su capacidad para hablar de una experiencia concreta sin quedarse encerrada en ella. El trabajo de oficina era el punto de partida, pero la canción convirtió el cansancio, la ambición y la sensación de estar trabajando para enriquecer a otra persona en una experiencia reconocible para millones de personas.

Más de cuatro décadas después, el detalle de las uñas sigue siendo uno de los episodios más reveladores de su creación. Dolly Parton no necesitó un estudio perfectamente equipado para encontrar el comienzo de una de sus canciones más famosas: le bastaron sus manos, unas uñas acrílicas y el ruido cotidiano de una jornada de trabajo.