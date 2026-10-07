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Moda

Test de estilo: ¿Cuál es tu estilo zodiacal? Descubre tu actitud y tu charm ideal

Tu forma de vestir dice más de ti de lo que imaginas. Responde este test y descubre qué signo define tu mood y el charm de la colección Talisman Zodiac de Pandora que refleja tu identidad.

Octubre 07, 2026
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Hay una diferencia entre vestirse y construir una identidad. La primera se resuelve en el clóset de manera práctica y automática; la segunda es más elaborada, pues hace de cada outfit una declaración de estilo. Si te gusta expresarte en cada prenda y accesorio, reconocerás que tu energía zodiacal influye en lo que te pones.

En esta ocasión, más que guiarnos por los astros, nos basaremos en la forma en la que te presentas ante el mundo. Tu alter ego zodiacal se refleja en tu look y su mejor complemento está en la nueva colección Pandora Talisman Zodiac.

Su diseño mantiene la riqueza simbólica que nos atrajo de Talisman, pero incorpora el universo visual y significativo de los signos zodiacales.

Como resultado surgen 12 nuevos charms cargados del misticismo de cada signo. Perfectos para fusionar tu personalidad con tu estilo. Puedes encontrarlos disponibles en tiendas físicas, ecommerce, Palacio de Hierro y Liverpool. Su precio va desde 1,629 MXN.

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