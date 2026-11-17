Anne Hathaway habría comenzado una nueva etapa como madre de tres hijos. La actriz fue fotografiada en Nueva York el 17 de noviembre mientras paseaba con un recién nacido en un portabebés, una aparición que dio pie a los primeros reportes sobre el nacimiento de su tercer bebé junto a su esposo, Adam Shulman. Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido un comunicado oficial sobre la llegada del pequeño ni ha revelado su nombre o sexo.

La noticia llega después de varios meses en los que la protagonista de The Devil Wears Prada 2 combinó una agenda cinematográfica especialmente activa con su embarazo. Una faceta personal que decidió compartir con sus seguidores, aunque siempre conservó ciertos detalles lejos de la conversación pública.

Anne Hathaway y Adam Shulman amplían su familia

La actriz y el productor y diseñador Adam Shulman se casaron en septiembre de 2012. Su historia familiar comenzó con el nacimiento de Jonathan, en marzo de 2016, y continuó con la llegada de Jack, en noviembre de 2019.

A diferencia de otras figuras de Hollywood, Hathaway ha procurado mantener la privacidad de sus hijos. Aunque ocasionalmente habla sobre la maternidad en entrevistas, evita convertir la vida familiar en una extensión de su presencia pública. Esta decisión también explica por qué los detalles sobre su tercer bebé permanecen bajo reserva.

La llegada de un nuevo integrante representa un cambio importante para la pareja, que ahora comienza una etapa con tres hijos y una dinámica familiar distinta.

Adam Shulman y Anne Hathaway getty images

Así anunció Anne Hathaway su tercer embarazo

El 19 de junio de 2026, Hathaway eligió Instagram para compartir la noticia de su tercer embarazo. Publicó un video en el que aparecía con un conjunto blanco de falda y top fluido. Al principio cubría su abdomen con los brazos, hasta que los apartó para mostrar su vientre y sonreír ante la cámara.

Acompañó la publicación con la frase Baby, I’m yours, en referencia a la canción de Barbara Lewis de 1965. El anuncio recibió rápidamente miles de mensajes de felicitación y comentarios de seguidores y colegas de la industria.

Meses después, durante una aparición en televisión, la actriz explicó que conocía el sexo del bebé, pero que prefería no compartirlo públicamente. También reconoció que el embarazo había sido una sorpresa para ella y Shulman, quienes no daban por sentado que volverían a convertirse en padres.

Un embarazo entre alfombras rojas y grandes proyectos cinematográficos

El tercer embarazo coincidió con uno de los periodos profesionales más activos de Anne Hathaway. Durante 2026, la actriz participó en la promoción de títulos como Mother Mary, The Devil Wears Prada 2 y The Odyssey, además de otros proyectos cinematográficos.

Sus apariciones públicas también generaron interés por sus elecciones de vestuario premamá. Lejos de limitarse a siluetas tradicionales, Anne Hathaway llevó conjuntos de diseñadores, prendas que dejaban ver su vientre y propuestas que integraban su embarazo a su estilo habitual.

Uno de los momentos que más conversación generó ocurrió cuando respondió con humor a los comentarios que cuestionaban la autenticidad de su embarazo. La actriz compartió imágenes detrás de cámaras y acompañó la publicación con una frase que despejó cualquier especulación: Fake hair, real bump.

¿Es niña el tercer bebé de Anne Hathaway?

Aunque algunas publicaciones han comenzado a especular sobre el sexo del recién nacido, no existe información confirmada que permita afirmar que Anne Hathaway tuvo una niña. La actriz había decidido mantener ese dato en privado durante el embarazo y tampoco ha anunciado públicamente el nombre del bebé.

Por ahora, la noticia se sostiene en los reportes de su aparición con un recién nacido en Nueva York, sin una declaración directa de la pareja.