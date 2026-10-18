Kaia Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber despiden a Presley Gerber con emotivos mensajes en Instagram

La familia Gerber compartió sus primeras despedidas públicas a Presley Gerber, casi un mes después de su muerte a los 27 años. Este domingo 18 de octubre, Cindy Crawford publicó un mensaje firmado junto a su esposo, Rande Gerber, y su hija, Kaia Gerber. Horas después, la modelo dedicó a su hermano mayor una carta personal que recupera recuerdos de su infancia y expresa el dolor de aprender a vivir con su ausencia.

Las publicaciones reúnen distintas formas de recordar a Presley: el homenaje de una madre, las palabras de una hermana y los recuerdos de un padre. En cada una, la familia eligió imágenes y mensajes personales para hablar de una pérdida que había mantenido, hasta ahora, lejos de una exposición pública más amplia.

Cindy Crawford recuerda a su hijo con una fotografía en blanco y negro

Cindy Crawford acompañó su despedida con un retrato en blanco y negro de Presley. La imagen, alejada de las fotografías habituales de alfombras rojas y eventos públicos, dio protagonismo a su hijo y al mensaje familiar que compartió en Instagram.

En el texto, Crawford, Rande y Kaia expresaron estar devastados por la pérdida y agradecieron el tiempo que tuvieron a Presley en sus vidas durante sus 27 años. También destacaron su sensibilidad, su amabilidad y la vulnerabilidad con la que se mostraba ante los demás.

La supermodelo recordó a su hijo como un alma dulce y hermosa, y subrayó que el amor que recibió y ofreció permanece más allá de su ausencia. La familia también agradeció las muestras de cariño que ha recibido desde que se conoció la noticia.

El mensaje tiene un significado particular para Crawford, cuya trayectoria profesional transcurrió durante décadas bajo la atención constante de los medios. Esta vez, la imagen pública de la supermodelo quedó en segundo plano ante una declaración íntima sobre su papel como madre.

Kaia Gerber dedica una carta a su hermano mayor

Kaia Gerber eligió un formato más personal para despedirse de Presley. La modelo compartió una extensa carta acompañada de fotografías de su infancia y un video en el que ambos aparecen bailando cuando eran pequeños.

En su mensaje, Kaia habló de la dificultad de encontrar palabras para expresar lo que siente y recordó la cercanía que marcó su relación desde el nacimiento. Describió a Presley como su mejor amigo, protector y una de las personas más importantes de su vida.

La modelo también evocó los recuerdos compartidos durante su crecimiento y el lugar que su hermano ocupaba en su historia personal. Más allá de la exposición pública que acompaña a ambos por su apellido, su publicación presenta una relación construida a partir de experiencias familiares que anteceden a sus respectivas trayectorias profesionales.

El homenaje también deja ver una faceta distinta de Kaia, conocida por su carrera en las pasarelas y el cine. En lugar de centrarse en su trabajo, la modelo habló desde su vínculo con Presley y desde la dificultad de afrontar una pérdida familiar.

Rande Gerber comparte recuerdos que conserva de Presley

Rande Gerber también recurrió a Instagram Stories para recordar a su hijo. El empresario compartió el video de la infancia de Presley y Kaia que su hija había publicado, acompañado de unas palabras en las que describió aquel instante como un recuerdo que permanecerá con él para siempre.

Además, recuperó la carta de Kaia y la acompañó con un mensaje dirigido a sus dos hijos. Sus publicaciones, más breves que las de Cindy y Kaia, se sumaron al homenaje familiar y mostraron cómo un mismo recuerdo puede adquirir un significado diferente para cada integrante.

La decisión de compartir imágenes de la infancia desplaza la atención de la figura pública de Presley hacia su historia personal. Antes de convertirse en modelo y aparecer junto a su familia en eventos de la industria del entretenimiento, fue el hijo de Cindy y Rande y el hermano mayor de Kaia.

La pérdida de Presley Gerber y una conversación sobre la salud mental

Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. La causa y las circunstancias definitivas de su muerte permanecen sujetas a investigación, por lo que no corresponde presentar como confirmadas las versiones sobre lo ocurrido.

Durante los últimos años, Presley había hablado públicamente sobre sus dificultades con las adicciones y la salud mental. Su experiencia también permitió conocer una dimensión menos visible de su vida familiar, marcada por el acompañamiento durante su proceso de recuperación.

Su muerte vuelve a poner sobre la mesa la importancia de abordar estas cuestiones sin reducir a una persona a sus dificultades. En el caso de Presley, los mensajes de su familia no se concentran en las circunstancias de su fallecimiento, sino en su personalidad, los vínculos que construyó y el cariño que dejó entre quienes lo conocieron.

Las despedidas de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber muestran que, incluso para una familia acostumbrada a vivir bajo la mirada pública, hay recuerdos que pertenecen a un espacio mucho más íntimo. Las fotografías de infancia y las palabras compartidas no cambian la ausencia, pero conservan algo esencial: la historia de Presley más allá de su apellido y de los titulares que hoy lo rodean.