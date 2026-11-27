Fotos: Cortesía Disney

En medio de los debates sobre cómo la tecnología y la IA están transformando la industria musical, Taylor Swift encuentra motivos para ser optimista, especialmente gracias a artistas como Rosalía y Olivia Dean, cuyos trabajos considera ejemplos de lo que hace especial a la creatividad humana.

“Trato de ser optimista. Si tuviera que mirar atrás y pensar en este año en la música, creo que hay dos álbumes perfectos que me encantan y a los que regreso siempre. Esos son el de Olivia Dean y el de Rosalía. El disco de Olivia es como un abrazo cálido, lo escucho constantemente en casi cualquier situación. Y luego Rosalía ha hecho este álbum conceptual tan expansivo y ambicioso que solo podría surgir de las experiencias de vida de esta mujer. Esos álbumes son maravillosos porque son humanos; están hechos por humanos. Hablan de experiencias humanas, y por eso los seres humanos conectan con ellos”, contó la cantante en una conferencia de prensa.

Aunque a lo largo de sus dos décadas de carrera Taylor Swift ha sido testigo de importantes transformaciones en la industria musical, considera que hay algo que la tecnología no puede sustituir: las experiencias que inspiran a los artistas y que permiten al público conectar con sus obras.

Simplemente siento que cuando los seres humanos crean algo tan extraordinario, primero que nada, eso debería elevarnos a todos los demás e inspirarnos. También debería hacernos sentir como: ‘Sí, todavía estamos ganando’; los seres humanos todavía estamos ganando esto Taylor Swift

Siempre con los swifties en mente

Taylor Swift también reflexionó sobre los cambios que ha presenciado durante sus 20 años de carrera, desde la época en que los discos se vendían principalmente en formato físico y a través de iTunes, hasta la llegada del streaming y el resurgimiento del vinilo.

Para ella, estas transformaciones han representado nuevas maneras de acercar su música a sus seguidores, aunque, más allá del formato, su prioridad sigue siendo ofrecerles la mejor experiencia.

“Honestamente, de cualquier manera en que mis fans quieran escuchar mi música, siempre y cuando sienta que está alineada con mis principios éticos, eso es lo que voy a tratar de conocer, investigar y buscar. Simplemente quiero que sea una buena experiencia de entretenimiento para ellos”, explicó.

Jessy es el personaje favorito de Taylor Swift Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for TAS Rights Management

De fan a compositora de Toy Story

La relación de Taylor Swift con Toy Story comenzó hace más de 30 años, cuando tenía 5 y vio la primera película de Pixar. Desde entonces se convirtió en admiradora de la saga, particularmente de Jessie, su personaje favorito.

Cuando surgió la posibilidad de componer una canción para la quinta entrega, la cantante dudó en aceptar debido a los compromisos de su gira The Eras Tour, pero fue su hermano quien la animó a acercarse al proyecto.

“Mi hermano está a cargo de todas mis sincronizaciones musicales y de mis asuntos relacionados con el cine. Me llamó y me dijo: ‘Tuve la oportunidad de ver dibujos de la nueva Toy Story. De verdad tienes que ir a ver esto. Quieren que, si te inspira, tal vez escribas algo para la película. De verdad tienes que ir’. Y yo le dije: ‘Estoy en medio de esta gira intensa, dando conciertos de tres horas y media cada noche. Jamás haría algo así a medias, ni sin dedicarle todo mi esfuerzo. Es algo a lo que necesito poder dedicar el 100 por ciento de mi capacidad’. Obviamente, él había firmado un acuerdo de confidencialidad, así que no podía decirme por qué me iba a gustar tanto”, recordó.

Su hermano sabía que Jessie era su personaje favorito, lo mucho que le interesaban las historias sobre la amistad femenina y lo que le conmovía la delicada etapa de la infancia que atraviesa Bonnie. Por eso, estaba convencido de que la película conectaría profundamente con ella, y no se equivocó: la cantante quedó fascinada con la historia.

Luego de haber visto tres cuartas partes de la película, Taylor ya sabía lo que quería escribir. Entonces, sintió la necesidad de componer.

Su intención era ofrecerle a Jessie una especie de cierre emocional después de la tristeza que transmitía “When Somebody Loved Me”, la canción que acompañó su historia en Toy Story 2.

“En cuanto terminó la película, pensé: ‘Necesito irme a casa y sentarme frente a mi piano inmediatamente’. Quería que ella tuviera ese momento que sanara su corazón roto, porque ‘When Somebody Loved Me’ es una canción tan devastadora. Si pienso demasiado en ella, lloro con solo recordarla, ni siquiera necesito escuchar la introducción del piano. (Risas). Así que realmente quería darle a Jessie el regalo de una resolución y una canción que sintiera que realmente reflejaba el espíritu que vemos en ella en esta película”, compartió.

Jessy y Tiro al blanco Pixar/Pixar

Una canción para sanar el corazón

Swift también relacionó su experiencia de componer “I Knew It, I Knew You” con Folklore, el álbum en el que comenzó a experimentar con historias contadas desde la perspectiva de personajes ficticios.

Aunque escribir para el cine supone nuevos retos, reconoció que también le permite descansar de las canciones inspiradas en su propia vida.

“Esa fue la primera vez que realmente di un gran paso hacia la creación de personajes y la escritura desde sus perspectivas. He tenido la suerte de escribir para el cine antes, y es extraño porque, de alguna manera, hay más presión, ya que realmente quieres hacerle justicia al personaje. En otros sentidos, y especialmente en el caso de Jessie, fue una especie de liberación de esa presión, porque he pasado mucho tiempo con ella a lo largo de los años”, detalló.

En particular, Swift se identificó con el viaje emocional de Jessie, quien debe aprender a aceptar los cambios en su relación con los niños que han formado parte de su vida. La historia la llevó a reflexionar sobre la importancia de reconocer el valor de las experiencias, incluso cuando estas llegan a su fin.

Creo que estoy en un momento de mi vida en el que tienes muchas lecciones que probablemente has pasado toda tu vida aprendiendo. Muchas de esas lecciones tienen que ver con el perdón, la aceptación y el valorar cosas en tu vida que tal vez pensabas que habían terminado, pero que en realidad no es así, porque te llevaste algo hermoso de ellas, ya fuera una lección o una experiencia de vida. Estaba en un momento de mi vida en el que realmente podía apreciar la revelación a la que llega Jessie, que es que, incluso si los niños ya no juegan con ella todos los días, eso no significa que el tiempo que compartieron no haya sido importante, conmovedor y poderoso. Ella atraviesa esta crisis de fe, en realidad, en la que se pregunta: ‘¿Soy un mal juguete? ¿Soy inútil? ¿Por qué sigo intentándolo?’ Y creo que todos pasamos por momentos en la vida en los que nos sentimos así Taylor Swift

Pero Jessie no fue el único personaje con el que se identificó. La cantante también encontró un reflejo de su propia adolescencia en la amistad entre Bonnie y Blaze, pues recordó que conoció a su mejor amiga cuando ambas tenían 14 años.

“Cuando estás creciendo y tratando de hacer amigos, hay un proceso de prueba y error para encontrar a las personas adecuadas con las que conectas. Yo tuve la experiencia de encontrar a mi mejor amiga cuando... ¿cuántos años tenía? Teníamos 14 cuando conectamos, y simplemente éramos raras de la misma manera. Así que eso es lo que Bonnie y Blaze han encontrado. Para mí, ese fue un momento muy emotivo de la película”, recordó.

Jessy y Tiro al blanco Pixar/Pixar

Más allá de la amistad, Taylor Swift considera que la historia de Jessie también invita a reconocer el valor de las relaciones que han marcado nuestra vida, incluso cuando estas llegan a su fin.

“Si logras resistir el tiempo suficiente, a veces puedes llegar a la misma revelación que ella tuvo: ‘No, no soy inútil. No, ese tiempo no fue en vano. Significó algo’. Y si puedes ayudar a alguien a convertirse en la persona que llegará a ser, y esa persona puede hacer lo mismo por ti, entonces todo valió la pena”, concluyó.