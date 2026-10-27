Jennifer Lawrence estrena mes°, una firma de cuidado capilar creada junto con Arcaea, la compañía de biotecnología fundada por Jasmina Aganovic. La propuesta llega con tres productos que buscan atender problemas cotidianos —el quiebre, la pérdida de volumen y el frizz— sin multiplicar los pasos de la rutina. Su apuesta consiste en aplicar investigación biológica al cuidado del cabello y prolongar los resultados del peinado más allá del día de lavado.

Jennifer Lawrence lleva su experiencia frente a las cámaras al cuidado capilar

La idea nació de una experiencia que Jennifer Lawrence conoce de primera mano, y es pasar horas en la silla del hair artist durante los rodajes. Los cambios constantes de peinado, el uso de herramientas térmicas y los tratamientos necesarios para cada personaje la llevaron a cuestionar una lógica habitual de la industria: conseguir un cabello saludable y bien arreglado suele exigir tiempo, productos y mantenimiento.

Para desarrollar una alternativa, la actriz buscó a Aganovic, ingeniera química y biológica formada en el MIT. Su trabajo con Arcaea explora cómo la biología puede abrir nuevas posibilidades para la industria de la belleza. La colaboración combina esa experiencia científica con la perspectiva de Jennifer Lawrence como consumidora y protagonista de producciones que exigen transformar su imagen con frecuencia.

El resultado es mes°, nombre que la marca pronuncia como mess. Su filosofía, denominada Unbothered Beauty, propone reducir el esfuerzo que requiere mantener el cabello y adaptar los productos a las condiciones reales de uso, en lugar de limitar su desempeño al momento de aplicarlos.

Jennifer Lawrence lanza Mes, su nueva marca de cuidado capilar con biotecnología Getty images

Tres productos para tratar, dar volumen y renovar el peinado

La colección inicial reúne tres fórmulas multifuncionales. Cada una responde a una necesidad específica y combina beneficios de tratamiento con funciones de estilo.



Multitask Repair Mask — 52 dólares. La mascarilla incorpora un complejo de lípidos biomiméticos y escualano de oliva. La marca afirma que ayuda a fortalecer la fibra capilar y reducir el quiebre. Puede utilizarse durante cinco minutos en la ducha, dejarse actuar durante la noche o aplicarse para conseguir un acabado pulido.

La mascarilla incorpora un complejo de lípidos biomiméticos y escualano de oliva. La marca afirma que ayuda a fortalecer la fibra capilar y reducir el quiebre. Puede utilizarse durante cinco minutos en la ducha, dejarse actuar durante la noche o aplicarse para conseguir un acabado pulido. Good Roots Volume Mist — 34 dólares. Este spray busca aportar volumen desde la raíz y controlar el exceso de grasa del cuero cabelludo. Su fórmula combina agentes de estilismo, la tecnología patentada ARC-5 y microalgas mediterráneas. Según las pruebas difundidas por la firma, ofrece hasta 2.5 veces más volumen y reduce la grasa del cuero cabelludo en un 75%.

Este spray busca aportar volumen desde la raíz y controlar el exceso de grasa del cuero cabelludo. Su fórmula combina agentes de estilismo, la tecnología patentada ARC-5 y microalgas mediterráneas. Según las pruebas difundidas por la firma, ofrece hasta 2.5 veces más volumen y reduce la grasa del cuero cabelludo en un 75%. Off-Duty Restyling Serum — 44 dólares. El sérum bifásico combina una fase oleosa para suavizar el frizz y recuperar el brillo con otra orientada a fortalecer y facilitar el restilizado. La marca declara una reducción del frizz del 86% y protección térmica de hasta 450 °F, aproximadamente 232 °C.

Qué aporta la biotecnología a mes°

La marca define su método como Creative Biodesign: partir de un problema concreto y estudiar cómo abordarlo mediante la biología, en vez de limitarse a sumar ingredientes a una fórmula convencional. También utiliza el concepto In Situ Design, que contempla cómo responde el cabello fuera del baño, por ejemplo, cuando necesita conservar el volumen o recuperar la forma varios días después del lavado.

Precio y disponibilidad de la marca de Jennifer Lawrence

Mes° se lanzó este 27 de octubre de 2026 y, en su debut, vende la colección exclusivamente a través de su propia tienda en línea. Los precios publicados van de 34 a 52 dólares, antes de impuestos, envío o posibles cargos de importación. La firma no ha anunciado aquí una distribución física ni precios específicos para México.