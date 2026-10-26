La rutina de salud bucal que debes seguir si usas Ozempic

Los vómitos recurrentes, la sensación de boca seca y el reflujo ácido merecen atención durante el tratamiento con Ozempic, no solo por las molestias digestivas que pueden provocar, sino también por sus posibles consecuencias para la salud bucal. Una revisión científica publicada en 2026 en el Canadian Journal of Diabetes examina cómo la semaglutida puede influir indirectamente en los dientes y las encías, y por qué la prevención odontológica adquiere relevancia para quienes utilizan este medicamento.

Cómo puede influir Ozempic en la salud de tus dientes

Ozempic contiene semaglutida, un medicamento que actúa sobre los receptores GLP-1 y se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. Entre sus efectos secundarios conocidos figuran las náuseas, los vómitos y las molestias gastrointestinales. También retrasa el vaciamiento gástrico, lo que puede favorecer síntomas como el reflujo en algunas personas.

Estas molestias pueden repercutir en la boca. El ácido del estómago que llega repetidamente a los dientes durante episodios de vómito o reflujo puede desgastar el esmalte, la capa protectora que recubre cada pieza dental. La sequedad bucal, por su parte, reduce la protección que ofrece la saliva frente a los ácidos y las bacterias.

Sin embargo, conviene distinguir entre asociación y causalidad: no hay evidencia suficiente para afirmar que la semaglutida dañe directamente la estructura dental. El riesgo depende, entre otros factores, de la frecuencia de los síntomas digestivos, la hidratación y los hábitos de higiene.

La rutina de higiene bucal que conviene mantener

1. Cepíllate dos veces al día con pasta fluorada. Dedica dos minutos al cepillado y utiliza un cepillo de cerdas suaves. El flúor ayuda a fortalecer el esmalte y favorece su remineralización. Evita ejercer demasiada presión, especialmente si notas sensibilidad dental.

2. Limpia los espacios entre los dientes. El hilo dental o los cepillos interdentales ayudan a retirar la placa de las zonas a las que no llega el cepillo convencional. Complementa la rutina con una limpieza suave de la lengua, donde también pueden acumularse bacterias relacionadas con el mal aliento.

3. Mantén una hidratación constante. Beber agua durante el día ayuda a mantener la boca húmeda y favorece las funciones protectoras de la saliva. Si experimentas sequedad persistente, consulta con tu dentista sobre productos específicos para aliviarla. Los chicles sin azúcar también pueden estimular la producción de saliva cuando no existen contraindicaciones.

4. No te cepilles inmediatamente después de vomitar. El contacto con el ácido gástrico puede ablandar temporalmente la superficie del esmalte. Enjuágate primero la boca con agua y espera aproximadamente entre 30 y 60 minutos antes de cepillarte. Así reduces el riesgo de erosionar una superficie que todavía se encuentra vulnerable.

La rutina de salud bucal que debes seguir si usas Ozempic Pexels

Qué hacer si aparecen reflujo, sequedad o mal aliento

Si experimentas molestias digestivas, presta atención a su frecuencia y coméntalas con el médico que supervisa el tratamiento. Las comidas más pequeñas pueden ayudar a algunas personas con síntomas gastrointestinales; también conviene identificar los alimentos que empeoran el reflujo. No modifiques la dosis ni suspendas Ozempic sin indicación médica.

El mal aliento persistente tampoco debe atribuirse automáticamente al medicamento. Puede relacionarse con la sequedad bucal, la acumulación de placa, problemas de encías o causas digestivas. Una valoración odontológica permite identificar su origen y elegir el tratamiento adecuado.

Acude al dentista si notas sensibilidad nueva o persistente, cambios visibles en los dientes, sangrado de encías o sequedad que no mejora. Si los vómitos son frecuentes, consulta también con tu médico, ya que pueden provocar deshidratación y requieren atención.

La rutina de salud bucal que debes seguir si usas Ozempic Pexels

La importancia de incorporar al dentista al seguimiento

Informar al odontólogo de que utilizas semaglutida permite valorar tus síntomas, antecedentes y necesidades preventivas. La frecuencia de las revisiones dependerá de tu salud bucal y de los factores de riesgo individuales; no todas las personas necesitan el mismo calendario de consultas.

Cuidar la sonrisa durante un tratamiento farmacológico también implica observar los cambios cotidianos antes de que se conviertan en un problema mayor. La prevención no exige una rutina extraordinaria, sino reconocer cuándo el cuerpo necesita atención y actuar a tiempo.