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¿Dejaste Ozempic? Alimentos que conviene limitar para cuidar tu peso

El apetito puede aumentar después de suspender la semaglutida. La calidad de la alimentación y los hábitos sostenibles importan más que prohibirse grupos enteros de alimentos

Octubre 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Dejaste Ozempic? Alimentos que conviene limitar para cuidar tu peso

Pexels

Después de dejar Ozempic, algunas personas vuelven a sentir más hambre y pueden recuperar parte del peso que perdieron durante el tratamiento. Por eso, revisar los hábitos alimentarios cobra importancia, aunque ningún alimento por sí solo determina ese resultado ni existe una lista universal de productos prohibidos tras suspender el medicamento.
Un estudio de seguimiento del ensayo STEP 1, publicado en 2022, observó que las personas que habían utilizado semaglutida a dosis de 2.4 mg para controlar el peso recuperaron, en promedio, alrededor de dos tercios del peso perdido durante el año posterior a la interrupción. Los resultados no predicen lo que ocurrirá con cada persona, pero ayudan a entender por qué el acompañamiento médico y los hábitos que pueden mantenerse a largo plazo son importantes después del tratamiento.

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Bebidas azucaradas y productos con azúcares añadidos

Los refrescos, las bebidas endulzadas y algunas bebidas de café preparadas pueden aportar una cantidad considerable de calorías sin generar la misma saciedad que una comida sólida. Si el apetito aumenta después de suspender Ozempic, consumirlas con frecuencia puede dificultar el equilibrio energético.
No hace falta eliminar todos los alimentos dulces. Una estrategia más sostenible consiste en reducir las bebidas azucaradas habituales, revisar las etiquetas y priorizar el agua o las bebidas sin azúcar añadido.

Comida rápida y productos ultraprocesados

Papas fritas, botanas, galletas, pastelillos y algunas comidas preparadas combinan con frecuencia grasas, harinas refinadas, sodio y una alta densidad energética. Cuando estos productos desplazan alimentos más nutritivos, resulta más difícil obtener suficiente fibra, vitaminas, minerales y proteínas sin consumir un exceso de calorías.
La recomendación no es prohibirlos para siempre, sino moderar su frecuencia y evitar que se conviertan en la base de la alimentación. La cantidad, el contexto y el patrón alimentario completo importan más que una comida aislada.

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Bebidas azucaradas y productos con azúcares añadidos

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Alimentos fritos y comidas muy grasas, según la tolerancia

Las comidas abundantes y muy grasas pueden resultar pesadas para algunas personas, especialmente durante el tratamiento con semaglutida, que retrasa el vaciamiento gástrico y puede producir molestias digestivas. Después de suspenderla, la tolerancia puede cambiar, por lo que no existe una razón para prohibir automáticamente estos alimentos a todo el mundo.
Si persisten las náuseas, la sensación de llenura excesiva o el dolor abdominal, conviene consultar al médico en lugar de atribuir todos los síntomas a la alimentación.

Porciones grandes que dificultan reconocer la saciedad

No existe una cantidad de comida adecuada para todas las personas. Sin embargo, si el apetito aumenta después de dejar el medicamento, comer rápidamente o servir porciones muy grandes puede dificultar reconocer cuándo aparece la saciedad.
Comer con atención, mantener horarios razonablemente regulares y distribuir los alimentos a lo largo del día puede ayudar a construir una rutina sostenible. No se trata de comer lo menos posible, sino de responder a las necesidades del cuerpo sin recurrir a restricciones extremas.

Dietas restrictivas que dejan fuera nutrientes esenciales

Intentar compensar la suspensión de Ozempic con ayunos prolongados, dietas muy bajas en calorías o la eliminación completa de carbohidratos puede resultar contraproducente, especialmente si compromete la ingesta de nutrientes.
Una alimentación equilibrada puede incluir verduras, frutas enteras, legumbres, cereales integrales, fuentes de proteína, grasas insaturadas y lácteos o alternativas nutricionalmente equivalentes. La combinación y las cantidades deben adaptarse a las necesidades de cada persona, sobre todo si utiliza el medicamento para tratar diabetes tipo 2.

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Repostería y comida rápida

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Qué hacer para mantener el peso después de Ozempic

Más que seguir una lista rígida de prohibiciones, conviene construir un patrón alimentario que pueda sostenerse a largo plazo. La actividad física regular, el entrenamiento de fuerza, el descanso y el seguimiento con profesionales de salud también pueden formar parte de la estrategia.
Si utilizabas Ozempic para controlar la diabetes, es especialmente importante consultar al médico antes de interrumpirlo o modificar el tratamiento, porque la glucosa puede aumentar cuando deja de actuar el medicamento.
Recuperar peso después de un tratamiento no significa que hayas fracasado. El apetito y el peso responden a factores biológicos, ambientales y conductuales; entenderlos permite tomar decisiones más útiles que convertir la alimentación en una lista interminable de prohibiciones.

Ozempic Dietas dieta sana
Eurídice Aiymet Garavito García
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