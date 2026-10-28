En un ensayo clínico publicado en 2022, los participantes que suspendieron la semaglutida después de 68 semanas de tratamiento recuperaron, en promedio, alrededor de dos tercios del peso que habían perdido durante el año siguiente. El resultado ayuda a responder una de las preguntas más frecuentes sobre Ozempic: sí, puede producirse un efecto rebote, aunque la cantidad de peso recuperado varía según cada persona y las circunstancias del tratamiento.

El hallazgo también plantea una cuestión importante, y es que, perder peso con un medicamento no significa que el organismo mantenga automáticamente ese resultado cuando deja de recibirlo. Para entender qué sucede después de la última dosis, es necesario considerar cómo actúa la semaglutida y qué muestran los estudios sobre la interrupción del tratamiento.

¿Qué ocurre con el peso cuando suspendes Ozempic?

El estudio de seguimiento del ensayo STEP 1 evaluó a adultos con sobrepeso u obesidad que habían recibido semaglutida en dosis de 2.4 miligramos semanales, junto con recomendaciones sobre alimentación y actividad física. Durante las 68 semanas de tratamiento, los participantes perdieron, en promedio, el 17.3 % de su peso inicial.

Después de suspender el medicamento y el programa de intervención sobre el estilo de vida, los investigadores observaron que los participantes recuperaron una media de 11.6 puntos porcentuales de su peso inicial durante el año siguiente. Al finalizar las 120 semanas desde el comienzo del ensayo, conservaban una pérdida media del 5.6 % respecto a su peso inicial.

Estas cifras requieren una precisión: el estudio evaluó semaglutida en una dosis utilizada para el control del peso, no exclusivamente Ozempic en todas sus dosis e indicaciones. Por eso, los resultados no permiten predecir exactamente cuánto peso recuperará cada persona que utiliza Ozempic.

¿Ozempic tiene efecto rebote? Qué ocurre cuando dejas de usarlo Pexels

¿Por qué regresa el apetito después de dejar la semaglutida?

La semaglutida imita la acción de una hormona intestinal llamada GLP-1, que participa en la regulación de la glucosa y del apetito. El medicamento aumenta la sensación de saciedad y puede reducir el hambre, lo que facilita comer menos durante el tratamiento.

Cuando se interrumpe, sus efectos farmacológicos disminuyen gradualmente. El apetito puede aumentar y la sensación de saciedad que acompañaba al tratamiento puede reducirse. A esto se suman los mecanismos biológicos que intervienen después de perder peso ya que el organismo puede ajustar el gasto energético y las señales relacionadas con el hambre, lo que dificulta mantener la pérdida conseguida.

Por eso, recuperar peso no debe interpretarse automáticamente como una falta de voluntad. El peso corporal depende de múltiples factores biológicos, conductuales y ambientales, y la obesidad suele requerir un abordaje a largo plazo.

¿Se recupera todo el peso perdido?

No necesariamente. En el seguimiento del ensayo STEP 1, los participantes recuperaron una parte considerable del peso, pero todavía conservaban una pérdida media del 5.6 % respecto al inicio después de un año sin tratamiento.

La respuesta varía entre personas y depende, entre otros factores, de cuánto peso perdieron inicialmente y de los cambios que logren mantener en sus hábitos. Tampoco es correcto afirmar que todas recuperarán el peso en el mismo plazo o que volverán inevitablemente a su cifra inicial.

Los investigadores también observaron que varias mejoras metabólicas obtenidas durante el tratamiento tendían a acercarse a sus valores iniciales después de suspenderlo. Esto indica que los cambios pueden ir más allá del peso y que el seguimiento médico sigue siendo importante.

¿Ozempic tiene efecto rebote? Qué ocurre cuando dejas de usarlo Pexels

¿Cómo mantener los resultados después de dejar Ozempic?

La decisión de suspender la semaglutida debe tomarse con el profesional que lleva el tratamiento, especialmente cuando se utiliza para controlar la diabetes tipo 2. No conviene modificar la dosis ni interrumpirla por cuenta propia.

El seguimiento puede incluir una estrategia nutricional individualizada, actividad física adaptada a cada persona, entrenamiento de fuerza cuando resulte apropiado y controles de peso y parámetros metabólicos. Estas medidas ayudan a cuidar la salud, aunque no garantizan que se evite toda recuperación de peso.

También es importante revisar las expectativas: los medicamentos para la obesidad no siempre funcionan como tratamientos breves con un resultado permanente al terminar. Para algunas personas, el control del peso requiere atención continuada y decisiones médicas que se revisan con el tiempo.

El efecto rebote de Ozempic no tiene una cifra universal ni un calendario idéntico para todos. Los estudios muestran, sin embargo, que suspender la semaglutida puede reducir parte de los beneficios obtenidos. Comprenderlo permite abordar el tratamiento con expectativas realistas y considerar la pérdida de peso como un proceso de salud a largo plazo, no como un resultado que deba sostenerse únicamente con fuerza de voluntad.