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Belleza

Ice nails: la manicura efecto hielo que convierte las uñas en pequeños cristales

Esta es una de las tendencias de manicura que refleja destellos iridiscentes y transforma las uñas en pequeñas piezas de cristal.

Octubre 26, 2026 • 
Gabriela Santillán
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El resultado recuerda al brillo de un cristal de hielo cuando recibe la luz, con fragmentos holográficos que parecen suspendidos sobre la uña.

Foto: Imagen generada con IA

La principal característica de este efecto es el acabado translúcido o ligeramente metalizado, acompañado de reflejos cromáticos que pueden ir desde una gama de colores que va del azul, el verde al rosa, el violeta, el plateado y el dorado.

El efecto hielo se consigue mediante la combinación de una base translúcida o de tonos suaves con materiales reflectantes que aportan profundidad y luminosidad. Dependiendo de la técnica utilizada, los manicuristas pueden usar pigmentos cromados, láminas iridiscentes, pequeñas piezas de efecto holográfico o geles con partículas que reflejan distintos colores.

Las ice nails buscan una apariencia más cristalina y multidimensional. La luz parece atravesar la superficie y descomponerse en pequeños destellos de diferentes tonalidades, creando un acabado que cambia de aspecto dependiendo del ángulo desde el que se observe.

El efecto ice nails, una manicura que juega con la luz

Lo encantador de este diseño es que bajo una iluminación tenue, las uñas pueden mostrar una apariencia plateada o transparente, mientras que bajo una luz directa aparecen destellos verdes, turquesa, rosa, amarillo o violeta. Este efecto hace que la manicura tenga una dimensión casi tridimensional, así evitas recurrir a relieves pronunciados ni a aplicaciones voluminosas que suelen ser incómodas.

Además, puede adaptarse a distintas formas y longitudes de uñas, desde uñas cortas, redondeadas hasta diseños ovalados o almendrados. Aunque los reflejos multicolor aportan un carácter futurista, las bases translúcidas permiten conservar una apariencia sofisticada.

Las Ice Nails también pueden interpretarse desde una estética más experimental, con fragmentos holográficos de diferentes tamaños y combinaciones de colores que recuerdan a pequeñas piezas de vidrio. Más que una manicura definida por un solo color, el efecto hielo apuesta por la textura visual, la transparencia y los reflejos cambiantes. ¿Te animas a probarla?

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Eurídice Aiymet Garavito García

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Gabriela Santillán
Soy amante de la moda, la cultura pop y la música de los 2000. Siempre estoy buscando la próxima tendencia, siguiendo el último gossip y descubriendo todo aquello que está a punto de convertirse en tema de conversación.
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