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¿Qué pasa si bebes alcohol mientras estás en tratamiento con Ozempic?

Las náuseas, los vómitos y el riesgo de hipoglucemia merecen especial atención, sobre todo si también utilizas insulina o ciertos medicamentos para la diabetes

Octubre 21, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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¿Qué pasa si bebes alcohol mientras estás en tratamiento con Ozempic?

ANDREW MILAS

Beber alcohol durante un tratamiento con Ozempic requiere algunas precauciones que van más allá de la cantidad consumida. La semaglutida, su principio activo, puede provocar náuseas, vómitos y molestias digestivas; el alcohol puede agravar estos síntomas y dificultar que mantengas una alimentación y una hidratación adecuadas. Además, si utilizas otros medicamentos para controlar la glucosa, la combinación puede aumentar determinados riesgos.

Ozempic se prescribe para tratar la diabetes tipo 2 y no debe confundirse con otros medicamentos que contienen semaglutida y cuentan con indicaciones específicas para el control del peso. Aunque comparten el mismo principio activo, las recomendaciones deben considerar el tratamiento concreto, los antecedentes médicos y los demás fármacos que toma cada persona.

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¿Qué ocurre cuando mezclas Ozempic y alcohol?

La semaglutida actúa sobre los receptores de GLP-1, que participan en la regulación de la glucosa y el apetito. También retrasa el vaciamiento gástrico, por lo que algunas personas experimentan saciedad prolongada, náuseas o sensación de pesadez después de comer.
El alcohol puede irritar el estómago y favorecer el reflujo, las náuseas y los vómitos. Si ya experimentas estos efectos con Ozempic, beber puede intensificarlos. La tolerancia varía entre personas y también puede cambiar durante las primeras semanas del tratamiento o después de un ajuste de dosis.
No existe una cantidad universal de alcohol que pueda considerarse segura para todas las personas que utilizan semaglutida. Por eso, conviene consultar al profesional que supervisa el tratamiento, especialmente si los síntomas digestivos son frecuentes o intensos, y evitar a toda costa el consumo de bebidas embriagantes previo a su consulta con el especialista.

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¿Qué ocurre cuando mezclas Ozempic y alcohol?

Dimenshtein Olga

El riesgo de hipoglucemia merece especial atención

Ozempic, utilizado por sí solo, suele tener un riesgo bajo de provocar hipoglucemia. Sin embargo, el panorama cambia si también utilizas insulina o medicamentos como las sulfonilureas, que pueden reducir considerablemente la glucosa en sangre.
El alcohol puede contribuir a una bajada de glucosa, sobre todo cuando bebes sin comer suficiente. El riesgo merece especial atención si el tratamiento reduce tu apetito, has perdido comidas por las náuseas o sigues una alimentación muy restrictiva.
Sudoración, temblores, mareo, hambre repentina, palpitaciones o confusión pueden indicar hipoglucemia. Si tienes diabetes, pregunta a tu médico cómo vigilar la glucosa y qué hacer ante una bajada. La confusión intensa, las convulsiones o la pérdida del conocimiento requieren atención de emergencia.

¿El alcohol puede aumentar otros efectos secundarios?

Los vómitos y la diarrea pueden provocar deshidratación, especialmente si también comes o bebes menos de lo habitual. El alcohol puede complicar esta situación y favorecer el mareo o la debilidad. Si tienes dificultades para retener líquidos, orinas mucho menos o te sientes cada vez más débil, busca atención médica.
También conviene reconocer un síntoma que no debes atribuir a una simple resaca: el dolor abdominal intenso y persistente, especialmente si se extiende hacia la espalda y se acompaña de vómitos. Puede indicar un problema que requiere valoración urgente, incluida una posible pancreatitis. El consumo de alcohol es uno de los factores asociados con esta enfermedad, aunque el dolor por sí solo no permite establecer un diagnóstico.

Qué debes tener en cuenta antes de beber

Si estás tomando Ozempic, hay algunas situaciones en las que resulta especialmente prudente evitar el alcohol y consultar con tu médico:

  • Durante las primeras semanas o después de aumentar la dosis, cuando las molestias digestivas pueden ser más intensas.
  • Si tienes náuseas, vómitos o diarrea, porque beber puede empeorar los síntomas y dificultar la hidratación.
  • Si comes muy poco o has omitido comidas, especialmente cuando también utilizas insulina u otros medicamentos que pueden provocar hipoglucemia.
  • Si tienes antecedentes de pancreatitis, enfermedad hepática u otras condiciones relevantes, que requieren recomendaciones individualizadas.
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Qué debes tener en cuenta antes de beber

Pexels

Si decides beber, consulta primero qué precauciones corresponden a tu situación. No bebas con el estómago vacío, evita los excesos y presta atención a cómo te sientes. Estas medidas no eliminan todos los riesgos ni garantizan que la combinación sea segura.
Tampoco debes modificar la dosis, omitir una aplicación o suspender Ozempic para poder consumir alcohol sin consultarlo con el profesional que lleva tu tratamiento.

¿Es necesario dejar el alcohol por completo?

No existe una prohibición universal que se aplique de la misma manera a todas las personas que utilizan semaglutida. Sin embargo, eso no significa que la combinación esté libre de riesgos. La decisión depende del control de la diabetes, los medicamentos adicionales, la tolerancia digestiva y los antecedentes de cada paciente.
También importa el motivo por el que utilizas el medicamento. Si recibes tratamiento para la diabetes tipo 2, mantener la glucosa estable requiere considerar cómo interactúan el alcohol, la alimentación y los fármacos. Si utilizas semaglutida para controlar el peso bajo otra indicación médica, las recomendaciones deben ajustarse a ese tratamiento.
La mejor decisión no depende únicamente de cuántas copas tomes, sino de cómo responde tu organismo y de los factores que pueden aumentar el riesgo. Antes de brindar, vale la pena hablar con tu médico: una recomendación individualizada resulta más útil que asumir que una cantidad pequeña siempre será inofensiva.

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