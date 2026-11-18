La semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy, comienza a generar preguntas entre las mujeres que desean retomar un tratamiento para controlar el peso después del embarazo. Aunque los primeros datos científicos sobre su presencia en la leche materna resultan alentadores, todavía no existe evidencia suficiente para considerar que todas sus presentaciones sean seguras durante la lactancia.

La diferencia entre las inyecciones y la formulación oral también importa. Mientras que un pequeño estudio examinó la transferencia de semaglutida inyectable a la leche materna, las tabletas contienen un ingrediente adicional que facilita su absorción y plantea consideraciones distintas.

¿Qué ocurre cuando una mujer utiliza semaglutida durante la lactancia?

La semaglutida pertenece a los medicamentos agonistas del receptor GLP-1, una familia de fármacos que imitan una hormona intestinal relacionada con la regulación del apetito, la saciedad y los niveles de glucosa en sangre.

Su acción ayuda a controlar el hambre, ralentiza el vaciamiento gástrico y mejora la respuesta del organismo a la glucosa. Por estas características, médicos la prescriben para determinadas condiciones metabólicas y para el tratamiento de la obesidad, dependiendo de la presentación y la indicación.

La principal preocupación durante la lactancia consiste en determinar si el medicamento pasa a la leche materna y si podría afectar al desarrollo, la alimentación o el metabolismo del bebé.

El estudio que examinó la presencia de Ozempic en la leche materna

Una investigación publicada en 2024 en Nutrients analizó muestras de leche materna de ocho mujeres que utilizaban semaglutida por vía subcutánea. Los investigadores no detectaron el medicamento en ninguna de las muestras examinadas.

Las participantes recibían dosis de entre 0.25 y 1 miligramo semanal. El análisis incluyó muestras recogidas antes de la administración y en distintos momentos posteriores a la inyección.

Los resultados ofrecen una primera señal favorable, pero tienen limitaciones importantes: participaron únicamente ocho mujeres y el estudio no permite establecer con certeza los efectos de la exposición a largo plazo ni descartar completamente riesgos para los bebés.

Por tanto, que los investigadores no hayan detectado semaglutida en esas muestras no equivale a demostrar que el tratamiento sea completamente seguro durante la lactancia.

El estudio que examinó la presencia de Ozempic en la leche materna Pexels

¿Existe alguna diferencia entre Ozempic inyectable y la semaglutida oral?

Sí, y es uno de los aspectos más importantes de esta conversación.

La semaglutida inyectable, comercializada como Ozempic y Wegovy, no contiene el mismo excipiente que las formulaciones orales. En cambio, algunas presentaciones en tabletas, como Rybelsus y las nuevas formulaciones orales de Wegovy, incluyen salcaprozato sódico (SNAC), una sustancia que facilita la absorción del medicamento.

Un estudio clínico sobre semaglutida oral encontró concentraciones del principio activo por debajo del límite de cuantificación en la leche materna. Sin embargo, detectó SNAC o sus metabolitos. Como los bebés podrían tener una capacidad menor para eliminar esta sustancia, la información oficial de las tabletas de Wegovy y Ozempic desaconseja la lactancia durante su utilización.

Por su parte, la evidencia disponible sobre la presentación inyectable resulta más favorable, aunque todavía insuficiente para establecer una seguridad absoluta.

¿Existe alguna diferencia entre Ozempic inyectable y la semaglutida oral? Pexels

¿Qué riesgos existen para el bebé y la producción de leche?

Hasta ahora, los datos sobre semaglutida inyectable no han identificado efectos adversos en los pocos bebés estudiados. Sin embargo, los investigadores todavía necesitan evaluar posibles consecuencias a largo plazo y determinar si el medicamento modifica la composición o la cantidad de leche materna.

También existe otra consideración: la semaglutida reduce el apetito y puede hacer que la madre consuma menos alimentos. Durante la lactancia, las necesidades energéticas y nutricionales aumentan, por lo que una restricción alimentaria importante podría dificultar que la mujer cubra sus propios requerimientos.

Mantener una alimentación suficiente, una hidratación adecuada y un seguimiento médico resulta especialmente importante durante esta etapa.