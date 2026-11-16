Zendaya eligió una pieza con casi dos décadas de historia para asistir a los Governors Awards 2026: un vestido metálico de Giles Deacon que destaca por su silueta arquitectónica y sus volúmenes pronunciados a la altura de las caderas. La actriz llegó a la ceremonia con una creación de archivo que demuestra por qué sus apariciones públicas suelen generar conversación más allá de las tendencias de temporada.

El diseño, recuperado junto a su stylist Law Roach, pertenece a la colección otoño-invierno 2007 del diseñador británico. Su superficie dorada, los detalles de flecos y la estructura del cuerpo construyen una silueta escultural que se aleja de los vestidos de gala convencionales. Zendaya no necesitó recurrir a una creación recién salida de una pasarela para protagonizar uno de los momentos de estilo de la noche.

El vestido de Giles Deacon que Zendaya rescató del archivo

La pieza presenta un escote palabra de honor, un cuerpo ajustado y una estructura rígida que amplifica visualmente las caderas. A partir de esa construcción, la falda cae en una línea larga y estrecha, cubierta por una textura metálica que refleja la luz con el movimiento.

El trabajo de Giles Deacon resulta especialmente reconocible en esta propuesta por su interés en las proporciones exageradas y las formas escultóricas. El diseñador británico ha desarrollado una identidad creativa que combina referencias históricas, teatralidad y experimentación con los volúmenes. Este vestido reúne varios de esos recursos sin perder su carácter de prenda de noche.

La elección también permite apreciar una etapa particular de la moda de finales de los años dos mil, cuando las siluetas dramáticas, los acabados brillantes y las construcciones tridimensionales ocupaban un lugar importante en las colecciones de diseñadores internacionales.

Law Roach y la estrategia de vestir a Zendaya con piezas vintage

La relación creativa entre Zendaya y Law Roach ha convertido la recuperación de prendas históricas en uno de los rasgos más interesantes de su estilo. El stylist suele buscar diseños de colecciones anteriores que tengan una identidad visual reconocible y que puedan dialogar con el momento profesional que atraviesa la actriz.

En esta ocasión, la elección tiene además una intención particular, Law Roach señaló que el vestido de Giles Deacon inaugura la etapa de vestuario promocional de Dune: Part Three. La película, dirigida por Denis Villeneuve, forma parte de los proyectos cinematográficos que mantienen a Zendaya en el centro de la conversación durante 2026.

Para completar el estilismo, la actriz llevó joyería de Chopard y un reloj Rolex vintage. Los accesorios acompañaron el acabado metálico del vestido sin competir con su construcción, que concentra prácticamente toda la atención visual.

Zendaya comienza la temporada de premios con una apuesta de archivo

Los Governors Awards, celebrados en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood, marcaron el inicio de la temporada de premios 2027. La ceremonia reunió a figuras como Emma Stone, Florence Pugh, Penélope Cruz, Charlize Theron y Pedro Pascal, entre otros nombres de la industria cinematográfica.

Zendaya recupera un vestido de archivo de Giles Deacon para los Governors Awards 2026 Getty images

Para Zendaya, la aparición también funcionó como el primer capítulo de una nueva etapa de promoción cinematográfica. Su colaboración con Law Roach vuelve a demostrar que el vestuario puede construir una narrativa alrededor de una película sin recurrir necesariamente a referencias literales o disfraces temáticos.