Law Roach, la mente tras los looks futuristas de Zendaya

¿Estamos de acuerdo en que todos nos obsesionamos con el Mugler robótico de 1995 y el resto de looks de Zendaya para el tour de Dune 2? Pues la mente tras estas muestras del epítome del glamour futurista es Law Roach, estilista de celebridades y autoproclamado ‘arquitecto de la imagen’ que en 2023 habría anunciado su retiro, pero ahora tuvo un regreso triunfal. Además de Zendaya, Law ha vestido a Celine Dion, Anya Taylor Joy y más mujeres cuyo estilo adoramos. Descubre más de su trabajo.

¿Por qué es famoso Law Roach?

De acuerdo con Bof, Roach empezó su carrera con la ahora extinta boutique llamada Deliciously Vintage en Chicago, que despegó al cien cuando Kanye West le compró una prenda y el estilista se colocó en el interés del medio de la moda. En 2016 se convirtió en juez en America’s Next Top Model junto con Ashley Graham, Rita Ora y Drew Wlliot.

Law recibió el primer Premio Stylist por la Moda Americana en los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) de 2022. Y entre su catálogo de celebridades que ha vestido, están: Celine Dion, Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Bella Hadid, Anya Taylor Joy, Demi Lovato y Anne Hathaway.

La relación entre Law Roach y Zendaya

Law y Zendaya se conocieron en 2011, cuando ella estaba en Disney Channel en el programa Shake It Up. “Cuando tenía 14 años, Zendaya no sabía mucho sobre moda y estábamos empezando a conocernos. Y creo que yo tenía un poco más de influencia en el aspecto”, dijo a Women’s Wear Daily en 2021. “Pero ahora es una mujer adulta. Creo que ha crecido, no solo en la forma en que elige y colabora conmigo, sino en todo. Ahora es una mujer”. Es así como se hizo icónico el momento en que vistió a Zendaya para la Met Gala con un vestido de Cenicienta que brillaba por sí solo —por si no sabías, él se vistió del ‘hada padrino’.

“Creo que el proceso [de vestir a Zendaya] se ha vuelto más fácil, y nos conocemos como la palma de nuestras manos. He sido muy bendecido de ser parte de la curación de su estilo y su identidad de moda. Nos llamamos el uno al otro nuestras almas gemelas de la moda. Ella me llama su hermano de moda. Es simplemente algo hermoso y fácil. Hay mucha confianza.” law roach para wwd

Law Roach se había retirado de la moda

El fashion stylist americano había anunciado su retiro en un mensaje a través de Instagram en marzo 2023: “Mi copa está vacía... gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años. Cada persona que confió en mí con su imagen, estoy muy agradecido por todos ustedes”.

“Si este negocio se tratara solo de la ropa, lo haría por el resto de mi vida, ¡pero desafortunadamente no es así! ¡La política, las mentiras y las narrativas falsas finalmente me alcanzaron! Tú ganas... me retiro”, añadió sobre por qué abandonaba su trabajo soñado.

Sin embargo, el 4 de febrero de este año subió otra foto que decía “no jubilado”, donde escribió "¡sólo por una noche!” con motivo de los premios Grammy. No podemos esperar para ver qué más le depara en el futuro al dúo más fashionista de Law Roach y Zendaya.