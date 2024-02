El Mugler robótico de 1995 y más looks de Zendaya para el tour de Dune 2

Las ruedas de prensa de películas se convirtieron en pasarelas para los protagonistas. No es muy complicado recordar el armario de Barbie que Andrew Mukamal hizo para Margot Robbie. Ahora lo vemos con una apuesta donde apocalypse meets fashion, y Zendaya está representando la saga de Dune magistralmente a través de los looks más etereos. Desde un vestido impreso en 3D hasta un Mugler futurista de archivo, estos han sido los mejores looks de alfombra roja de Zendaya por la llegada de Dune 2 —que estrena en cines el 29 de febrero.

Los looks de Zendaya para Dune 2

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Denis Villeneuve y Josh Brolin han promocionado juntos el estreno de la segunda parte de la película Dune: Part Two —la tan esperada adaptación de Denis Villeneuve de la clásica novela de ciencia ficción—. Recordemos que desde la primera parte Chalamet interpreta a Paul Atreides, heredero de la casa real de los Atreides, que colonizó el planeta desértico Arrakis para cultivar “especias”, la sustancia más valiosa del universo y una metáfora del petróleo. Después de que las cosas no funcionen para la familia Atreides en Arrakis, Paul se retira al desierto y comienza una búsqueda épica para salvar a toda la humanidad. Al hacerlo, se encuentra con los Fremen que habitan en el desierto y, entre ellos, la misteriosa joven Chani, interpretada por Zendaya.