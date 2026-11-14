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Moda

Cartier inaugura una nueva boutique en Monterrey

Ludwika Paleta, Mabel Cadena, Yalitza Aparicio y Mariana Zaragoza asistieron a la celebración con piezas emblemáticas de la Maison francesa

Noviembre 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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Cartier inaugura una nueva boutique en Monterrey

Cortesía

La presencia de Cartier en Monterrey suma un nuevo capítulo con la apertura de su boutique en El Palacio de Hierro, una inauguración que reunió a figuras del entretenimiento, clientes, coleccionistas y personalidades del ámbito social en una noche dedicada a la alta joyería, la música y la gastronomía. La Maison francesa eligió uno de los recintos culturales más representativos de la ciudad para celebrar su llegada, con una cena de gala que tuvo como invitada sorpresa a Natalia Lafourcade.

Cartier elige un escenario cultural para celebrar su llegada a Monterrey

El pasado 11 de noviembre, Cartier organizó una velada en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey para conmemorar la apertura de su nueva boutique dentro de El Palacio de Hierro Monterrey. La elección del recinto aportó una dimensión cultural a la celebración y permitió que la firma reuniera dos expresiones que forman parte de su identidad: la tradición artesanal y las disciplinas artísticas.
La cena estuvo a cargo del chef Lucho Martínez, quien diseñó el menú para la ocasión. La experiencia musical comenzó con la participación de La Súper Orquesta Filarmónica de la propia escuela, una intervención que vinculó la celebración con el talento de una institución dedicada a la formación musical y dancística.
La sorpresa de la noche llegó con Natalia Lafourcade. La cantante ofreció una presentación especial que convirtió la inauguración en una experiencia más allá del protocolo habitual de una apertura comercial. Posteriormente, el DJ Edu Maruri tomó el control de la música durante el afterparty.

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Las joyas Cartier que eligieron las celebridades invitadas

La joyería de la Maison también ocupó un lugar central durante la noche. Las invitadas llevaron piezas de distintas colecciones de Cartier, cada una con un lenguaje estético particular y una historia reconocible dentro de la firma.
Ludwika Paleta eligió un collar de la colección Joyería Fina Panthère de Cartier, una referencia a uno de los símbolos más importantes de la casa francesa. La pantera representa una parte fundamental de su identidad creativa desde que Jeanne Toussaint, directora creativa de la Maison durante buena parte del siglo XX, impulsó su presencia en el diseño de joyas.
Mabel Cadena también apostó por el felino con un collar Panthère de Cartier. Su elección destacó el carácter escultórico de una colección que ha convertido la figura de la pantera en un emblema de fuerza, movimiento y sofisticación.
Por su parte, Yalitza Aparicio llevó un collar Clash de Cartier. Esta colección explora la tensión entre formas geométricas, volúmenes y elementos inspirados en los códigos históricos de la joyería. Mariana Zaragoza completó la selección con un collar Juste un Clou de Cartier, una de las líneas más reconocibles de la firma, cuyo diseño transforma la silueta de un clavo en una pieza de joyería.
Las cuatro elecciones mostraron distintas interpretaciones del estilo Cartier: desde la fuerza visual de la pantera hasta la geometría de Clash y el diseño depurado de Juste un Clou.

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Ludwika Paleta

Cartier

Una inauguración que reúne lujo, cultura y entretenimiento

Entre los asistentes también estuvieron Darío Yazbek, María Bottle, Ximena Lamadrid, Edu Maruri y Emiliano Medina, quienes acompañaron a la firma durante la celebración.
La apertura en Monterrey adquiere relevancia dentro de una ciudad con una estrecha relación con el consumo de lujo, la actividad empresarial y el coleccionismo. Para una Maison con la trayectoria de Cartier, establecer presencia en un punto comercial como El Palacio de Hierro permite acercarse a un público interesado tanto en sus colecciones de joyería como en sus relojes y objetos emblemáticos.
Las boutiques de las grandes casas joyeras cumplen hoy una función que va más allá de exhibir productos: representan espacios donde el cliente puede conocer materiales, acabados, técnicas y códigos de diseño que distinguen a cada firma. En ese sentido, la nueva ubicación amplía las posibilidades de contacto con el universo creativo de Cartier en el norte del país.
La celebración del 11 de noviembre también dejó claro que las grandes casas de lujo encuentran en la cultura una forma relevante de construir vínculos con sus comunidades. Una cena concebida alrededor de la gastronomía, la música y la joyería permite presentar una identidad de marca sin reducirla a una experiencia de compra.

En Monterrey, Cartier eligió celebrar su nueva etapa con una combinación de talento mexicano, patrimonio artístico y diseño francés. Una decisión que recuerda que el prestigio de una Maison no solo se construye a través de las piezas que crea, sino también mediante los encuentros culturales que decide propiciar.

Cartier alta joyería inauguración
Eurídice Aiymet Garavito García
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