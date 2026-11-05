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Moda

Café chocolate, el color que le disputa al negro los looks más sofisticados del invierno 2026

De los abrigos de piel a los trajes sastre, las tonalidades profundas y cálidas encuentran nuevas formas de combinarse con neutros, texturas y accesorios

Noviembre 05, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - October, 2026

Café chocolate, el color que le disputa al negro los looks más sofisticados del invierno 2026

Moritz Scholz/Getty Images

El negro conserva su lugar en las tendencias de invierno, pero el café chocolate gana terreno como una alternativa capaz de ofrecer la misma profundidad visual con una expresión más cálida. Durante la temporada otoño-invierno 2026, este tono aparece en abrigos, prendas de punto, pantalones de vestir y accesorios, con una presencia destacada en las colecciones de distintas casas de moda.
Su atractivo no depende únicamente de su relación con la estética minimalista. El marrón oscuro permite construir conjuntos monocromáticos, suavizar contrastes y combinar materiales como ante, cuero, lana y cachemira sin perder sofisticación. Es un color que conserva la sobriedad asociada al negro, pero introduce una dimensión distinta en los estilismos de frío.

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Por qué el café chocolate gana protagonismo en invierno 2026

El crecimiento del café chocolate responde a un cambio en la manera de interpretar los colores neutros. Durante varias temporadas, el negro funcionó como punto de partida para construir un guardarropa versátil; ahora, los tonos chocolate, espresso y castaña amplían esa misma fórmula con una apariencia menos rígida.
Las colecciones otoño-invierno 2026 muestran este interés por los marrones profundos. De acuerdo con el análisis de las pasarelas de temporada de T-Fashion, el chocolate representa el 22.5 % de los looks registrados y crece frente al 21.6 % de la temporada anterior. El negro continúa en primer lugar, aunque su participación desciende del 59.2 % al 54.1 %.
Las cifras permiten entender mejor el cambio: no se trata de la desaparición del negro, sino de una mayor presencia de alternativas dentro de la paleta clásica de invierno. El café chocolate destaca porque conserva la facilidad de combinación de un neutro y, al mismo tiempo, aporta una sensación visual más cálida.

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Por qué el café chocolate gana protagonismo en invierno 2026

Pinterest

Cómo llevar el café chocolate en los looks más elegantes

Abrigos largos y prendas de piel

El abrigo chocolate es una de las formas más sencillas de incorporar el color. En lana, ante o piel, aporta profundidad a prendas de silueta amplia y funciona tanto con pantalones de vestir como con jeans rectos. Los modelos largos permiten llevarlo como pieza central de un conjunto monocromático.

Trajes sastre en tonos marrones

Los conjuntos de blazer y pantalón en café oscuro ofrecen una alternativa al traje negro tradicional. Para mantener una apariencia refinada, funcionan especialmente bien con camisas color marfil, tops de punto fino y zapatos de punta alargada. También puedes llevarlos con una camiseta sencilla para restar formalidad.

Vestidos y prendas de punto

Los vestidos de punto en tonos espresso o chocolate permiten construir outfits de invierno sin depender de demasiados accesorios. Las versiones de cuello alto, mangas largas y siluetas ceñidas encuentran un equilibrio interesante con botas altas o zapatos de tacón bajo.

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Vestidos y prendas de punto

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Bolsos y zapatos chocolate

Para quienes prefieren incorporar el color de manera gradual, los accesorios ofrecen una alternativa práctica. Un bolso estructurado, unas botas de ante o unos mocasines en marrón oscuro pueden transformar un conjunto de prendas neutras sin exigir un cambio completo del guardarropa.

Los colores que mejor combinan con el café chocolate

El marfil y el blanco cálido crean un contraste luminoso que suaviza la intensidad del marrón. El beige y el camel permiten construir una combinación tonal, mientras que el gris aporta una lectura más urbana y contemporánea.
Para un resultado más profundo, el burdeos y el rojo cereza funcionan como acentos en bolsos, zapatos o prendas de punto. El azul celeste también ofrece un contraste interesante, especialmente cuando aparece en camisas o blusas debajo de un blazer chocolate.
Los accesorios dorados completan estas combinaciones y aportan luminosidad sin competir con la riqueza del color.

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Los colores que mejor combinan con el café chocolate

Pinterest

El nuevo lenguaje de los neutros de invierno

El interés por el café chocolate también habla de una relación distinta con las prendas que permanecen en el armario durante varias temporadas. En lugar de depender exclusivamente del negro para construir conjuntos versátiles, el café chocolate ofrece la posibilidad de conservar la sobriedad y sumar matices a través del color y las texturas.
Gracias a esa capacidad de adaptación un abrigo chocolate puede acompañar un conjunto formal durante el día y funcionar con un vestido de noche sin perder coherencia. El negro seguirá siendo imprescindible, pero este invierno ya no necesita ocupar todo el protagonismo.

tendencia invierno invierno tendencias de invierno
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