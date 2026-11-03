Jude Bellingham protagoniza su primera campaña para Calvin Klein

Jude Bellingham suma un nuevo capítulo a su presencia fuera de las canchas. El futbolista británico protagoniza su primera campaña para Calvin Klein, una colaboración que lo convierte en el rostro de Icon Cotton Stretch, la emblemática línea de ropa interior masculina de la firma estadounidense. La propuesta reúne dos nombres reconocidos por su influencia cultural y apuesta por una estética minimalista en la que la comodidad y la confianza personal ocupan el centro de la narrativa.

Presentada el 2 de noviembre de 2026, la campaña marca el debut del jugador con la marca y parte de una idea concreta: celebrar el ícono que cada persona lleva dentro. Para Bellingham, esta noción está relacionada con la seguridad que comienza al sentirse cómodo con uno mismo, una interpretación que trasladó a las imágenes de la colaboración.

Jude Bellingham lleva su personalidad a Calvin Klein

Fotografiada por Oliver Hadlee Pearch en Madrid durante agosto de 2026, la campaña presenta al futbolista en una faceta distinta a la que suele protagonizar durante sus encuentros deportivos. Con una imagen sobria y refinada, Bellingham posó con diferentes diseños de Icon Cotton Stretch, mientras algunos encuadres incorporan referencias a sus características celebraciones en la cancha.

La elección del deportista responde a una conexión entre su personalidad y los códigos visuales de Calvin Klein. Su confianza frente a la cámara acompaña una propuesta que mantiene el lenguaje reconocible de la firma: composiciones depuradas, prendas esenciales y una estética que no necesita demasiados elementos para llamar la atención.

Sobre esta colaboración, Jude Bellingham compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto y destacó la idea de reconocer la seguridad que nace de sentirse cómodo con uno mismo. También señaló que trabajar con una marca tan icónica le permitió expresar ese concepto a su manera.

Icon Cotton Stretch: las prendas que protagonizan la campaña

Más allá de la participación del futbolista, la campaña pone el foco en las distintas siluetas que integran Icon Cotton Stretch, una colección que combina comodidad, soporte y un diseño atemporal.

Entre las piezas destaca el nuevo Icon Cotton Stretch Shine Trunk, que actualiza la banda elástica característica de la marca con el logotipo Infinity Bond en un acabado brillante. Bellingham también viste otros modelos de la línea: Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief y Slim Boxer.

Las prendas están confeccionadas con una mezcla de algodón y elastano, una combinación que busca ofrecer suavidad, flexibilidad y un ajuste cómodo. Se trata de diseños esenciales que conservan la identidad de la firma y amplían las alternativas de siluetas dentro de su propuesta de ropa interior masculina.

¿Dónde estará disponible la campaña de Jude Bellingham para Calvin Klein?

La campaña de Icon Cotton Stretch se lanza globalmente el 2 de noviembre de 2026. Su distribución contempla las tiendas físicas de Calvin Klein, el sitio oficial calvinklein.com y las plataformas sociales de la marca.

Con esta colaboración, Jude Bellingham extiende su presencia en la industria de la moda y se incorpora a la narrativa visual de una de las líneas más reconocibles de Calvin Klein. Una campaña que encuentra en la seguridad personal, la comodidad y la actitud sus principales argumentos.