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Moda

Los tacones con calcetas de Dua Lipa en el London Literature Festival

La cantante combinó prendas negras de Prada con bordados florales, plumas blancas y un toque rosa que rompió la sobriedad del conjunto

Octubre 25, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Dua Lipa In Conversation With Mustafa - London Literature Festival 2026

Los tacones con calcetas de Dua Lipa en el London Literature Festival

Jeff Spicer/Getty Images for ABA

Dua Lipa encontró una forma inesperada de llevar los zapatos de noche durante su participación en el London Literature Festival 2026: combinó tacones blancos adornados con plumas y calcetas negras hasta la rodilla, bordadas con pequeñas margaritas. El resultado fue un total look de Prada que juega con las proporciones, mezcla referencias femeninas y deportivas y demuestra cómo un detalle puede cambiar por completo la lectura de un conjunto.

La cantante asistió al Southbank Centre de Londres para conversar con el poeta y músico Mustafa sobre Nour, su colección de poesía publicada en 2025. Su presencia en el encuentro forma parte de una faceta cultural que ha desarrollado a través de Service95, la plataforma editorial y club de lectura que fundó.

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Dua Lipa combina tacones con calcetas bordadas

Para su conversación con Mustafa, Dua Lipa eligió un conjunto negro de Prada compuesto por un top de tirantes y una falda lápiz de nailon Re-Nylon. Las dos piezas mantienen una línea limpia y ajustada al cuerpo, con un acabado ligeramente brillante que refuerza su carácter urbano.
El detalle que cambia el look aparece en los accesorios. La cantante llevó calcetas negras semitransparentes hasta la rodilla, decoradas con margaritas blancas bordadas, junto con zapatos de satén blanco con cordones y aplicaciones de plumas. El contraste entre la delicadeza del calzado y el dibujo floral de las calcetas evita que el conjunto resulte demasiado uniforme.
También dejó visibles los tirantes rosas de su ropa interior, un acento de color que interrumpe la paleta negra y blanca. Los pendientes grandes completaron el look sin competir con el protagonismo de los zapatos.
La combinación funciona porque cada elemento aporta una textura diferente: el nailon liso, la transparencia de las calcetas, el bordado floral y las plumas. En lugar de recurrir a un vestido de noche convencional, Dua Lipa construyó una propuesta a partir de prendas separadas y detalles que adquieren fuerza al combinarse.

Dua Lipa In Conversation With Mustafa - London Literature Festival 2026

Los tacones con calcetas de Dua Lipa en el London Literature Festival

Jeff Spicer/Getty Images for ABA

La mezcla de calcetas y tacones gana espacio en el look

Llevar calcetas con zapatos de tacón no es una fórmula nueva, pero sigue ofreciendo posibilidades para experimentar con el calzado. La elección de Dua Lipa propone una versión más elaborada: las calcetas no funcionan únicamente como una capa adicional, sino como parte visible del diseño.
Para adaptar la combinación, unas calcetas finas con bordados pueden acompañar zapatos de punta, mientras que las versiones opacas ofrecen un contraste más gráfico con tacones de color claro. La proporción también importa: los modelos hasta la rodilla crean una línea vertical que cambia la relación entre la falda y el calzado.
El resto del conjunto puede mantenerse sencillo. Una falda recta, un top sin adornos o un vestido de líneas limpias permiten que los accesorios tengan mayor presencia. En el outfit de Dua Lipa, el negro funciona como base para que las margaritas y las plumas destaquen sin añadir más colores ni estampados.

Dua Lipa lleva su pasión por los libros al London Literature Festival

La aparición también forma parte de su trabajo como curadora de la edición 2026 del London Literature Festival, que se celebra del 21 de octubre al 1 de noviembre en el Southbank Centre. A través de Service95 Book Club, la cantante participa en conversaciones con autores y figuras de distintas disciplinas culturales.
Durante el fin de semana, habló con la novelista Zadie Smith sobre White Teeth, su primera novela publicada en 2000, y con Mustafa sobre Nour, una obra que aborda la fe, el amor, el duelo y los rituales cotidianos. Su programa incluye también una conversación con Patti Smith sobre sus memorias, Bread of Angels, prevista para hoy, 25 de octubre.
La participación de Dua Lipa amplía la imagen de una artista que, además de su carrera musical, ha construido un espacio para recomendar libros y conversar con escritores. En Londres, esa faceta cultural convive con otra de sus señas personales y es la disposición a utilizar la ropa como terreno de experimentación.
Con las calcetas bordadas y los tacones de plumas, la cantante lleva esa actitud a un conjunto que no necesita una silueta espectacular para llamar la atención. Basta con observar cómo combina materiales, transparencias y pequeños detalles para entender que, a veces, el interés de un look está precisamente en aquello que rompe con lo esperado.

Dua Lipa Prada Literatura
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