La Pigalle es un zapato que trasciende temporadas. Su silueta parece casi elemental: una punta afilada, un escote pronunciado, un tacón vertiginoso y, bajo el pie, el destello inequívoco de una suela roja.

Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez existe una compleja búsqueda de proporción, sensualidad y movimiento que ha convertido a este zapato en una de las creaciones más reconocibles de Christian Louboutin.

Su nombre conduce inevitablemente a París. Pigalle, el barrio situado a los pies de Montmartre donde Louboutin vivía cuando creó el modelo, pertenece a un imaginario construido entre cabarets, luces nocturnas, bailarinas y el rojo del Moulin Rouge. Pero la historia del zapato comenzó mucho antes. De niño, Louboutin quedó fascinado por el dibujo de un stiletto tachado que prohibía el acceso con tacones a un museo. Aquel objeto vedado —peligroso y seductor precisamente por estar prohibido— permaneció en su memoria. Más tarde vio ese tipo de zapato en una mujer en la Foire du Trône; también se sumaron a su imaginario los tacones de charol de Shirley MacLaine en Irma la Douce y los pies arqueados de las bailarinas del Folies Bergère.

Todas aquellas imágenes terminarían condensándose en una sola línea. Tras antecedentes como el modelo Classe X de 2000, Pigalle nació oficialmente para Fall/Winter 2004 con un tacón de 120 milímetros, altura que el diseñador continúa considerando su expresión ideal. “Cuando un zapato se vuelve icónico es porque está reducido a lo esencial: en este caso, una línea puntiaguda y un aspecto vertiginoso”, explica Louboutin. Esa reducción es precisamente la fuerza de Pigalle. No necesita ornamentos para ser reconocible.

La línea del deseo FOTOGRAFÍAS: DE ARCHIVO: © JOSÉ CASTELLAR CARAYOL COURTOISIE GALERIE OBSESSION. RETRATO: JEAN-BAPTISTE MONDINO

Su punta estilizada y el pronunciado escote están concebidos para prolongar visualmente el pie y establecer una continuidad entre tobillo, empeine y tacón. El diseñador lo resume de manera todavía más reveladora: “El zapato Pigalle encarna toda una idea: al llevarlo, las mujeres están en la esencia misma de la feminidad”.

La línea del deseo Cortesía

La sensualidad, sin embargo, nunca aparece sola. En Pigalle convive con una cierta disciplina gráfica, casi arquitectónica. De ahí una de las observaciones más interesantes de Louboutin: “Una mujer sexy pensará que le aporta algo ‘chic’. Una mujer chic pensará que le aporta algo sexy. El zapato conecta ambos mundos”. Esa tensión quizá explique por qué su silueta ha podido atravesar más de dos décadas sin quedar anclada a una época.

Desde 2004, Pigalle se ha interpretado en diferentes alturas, materiales y acabados, desde ante y charol hasta versiones ornamentadas. Incluso dio origen a otra silueta emblemática de la maison: So Kate, creada en 2012 y asociada a Kate Moss, quien llevaba Pigalle habitualmente. En el camino, el modelo también ha acompañado momentos de cultura popular y alfombra roja, desde Sarah Jessica Parker hasta Rihanna.

Pero su permanencia no depende de quién lo lleve. “Creo que Pigalle es bastante atemporal: tiene una verdadera vida; no es un zapato de temporada”, afirma Louboutin. Para él, su máxima expresión aparece en charol negro: el brillo oscuro acentúa la precisión del dibujo y establece un contraste absoluto con el rojo de la suela.

La línea del deseo FOTOGRAFÍAS: DE ARCHIVO: © JOSÉ CASTELLAR CARAYOL COURTOISIE GALERIE OBSESSION. RETRATO: JEAN-BAPTISTE MONDINO

En 2026, esa permanencia adquiere un nuevo capítulo. Pigalle pasa a llamarse La Pigalle, un gesto que subraya su singularidad dentro del universo de la casa. La silueta permanece intacta; lo que cambia sucede, en gran medida, en aquello que no se ve. Una plantilla de doble capa, acolchado de silicón, un tacón más estilizado y la nueva Everlasting Red Sole mejoran confort y durabilidad sin modificar sus proporciones esenciales. Para el otoño-invierno 2026 se presenta en alturas de 100 y 120 milímetros y en versiones que incluyen charol y strass.

La línea del deseo FOTOGRAFÍAS: DE ARCHIVO: © JOSÉ CASTELLAR CARAYOL COURTOISIE GALERIE OBSESSION. RETRATO: JEAN-BAPTISTE MONDINO

También permanece el savoir-faire: cada par requiere una semana de elaboración, desde el patronaje y corte de la piel hasta la costura y tres días dedicados a moldearlo cuidadosamente sobre la horma. Ahí reside el secreto de La Pigalle: evolucionar sin traicionar aquello que la hizo reconocible. Más de 20 años después de su nacimiento, continúa siendo una línea que transforma la postura, prolonga la pierna y cambia la relación del cuerpo con el espacio. Un zapato convertido en gesto. Una silueta que, entre el negro y el rojo, lo chic y lo sexy, París y la mujer que lo lleva, demuestra que la permanencia consiste en saber exactamente qué no debe cambiar.